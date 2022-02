La encrucijada de Mañueco: convertir a Castilla y León en la primera Comunidad con Vox en el Gobierno o repetir elecciones

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, afronta estos días de resaca electoral la encrucijada de formar Gobierno en minoría o repetir las elecciones. El pasado 13F fallaron todas las previsiones del PP que pasaban por conseguir los escaños suficientes, 41, por obtener la mayoría absoluta. que le permitiesen gobernar en solitario. Sacó 31, tres más que el PSOE. La opción más clara para formar un Gobierno es pactar con Vox, que tiene 13 escaños. Castilla y León se convertiría así en la primera Comunidad con un partido de extrema derecha en su Gobierno, lo que dejaría tocado al Partido Popular, ya dividido entre quienes apuestan por pactos con el partido de Abascal, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del partido, Pablo Casado. Mientras una y otro se despedaza, el tiempo corre en contra.

Las Cortes de Castilla y León se constituirán el próximo 10 de marzo. Vox ya ha reclamado presidir el Parlamento autonómico, un movimiento que anticipa los siguientes: conseguir consejerías, tal y como hizo Ciudadanos en la pasada legislatura, e incluso una vicepresidencia. Si Vox acaba presidiendo las Cortes, quedará claro que hay un pacto con el PP. Para elegir se necesita una mayoría absoluta en primera votación, cosa que Vox no puede conseguir sin el PP a favor, o una simple en segunda votación en la que sólo competirían los dos diputados autonómicos con más apoyos en la primera.

Una vez constituido el Parlamento, el presidente tendrá que proponer un candidato para presidir la Junta y el plazo es de 15 días hábiles y acaba por tanto el 31 de marzo. Si el candidato no consigue el apoyo de la Cámara en una primera votación, se abre otro plazo, esta vez de dos meses, para ir a una segunda votación en la que bastaría una mayoría simple: más síes que noes. Y ahí está la dificultad, porque Mañueco pretende gobernar en solitario y Vox (13 escaños) ha dejado claro que no regalará sus votos a cambio de nada mientras que el PSOE (28 escaños) compromete su abstención a que el PP rompa los pactos que tiene con Vox en diputaciones y ayuntamientos. Si ni los socialistas ni los de Abascal se abstienen o votan a favor de Mañueco, no habría más síes que noes, los dos partidos sumarían 41 en un total de 81 escaños. Las Cortes quedarían disueltas automáticamente. Se llegaría así al 31 de mayo con una obligada segunda cita electoral.