Mañueco llama a la “desescalada verbal” en las Cortes mientras que el PSOE le recuerda su peineta

La primera jornada del Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dejado un nuevo cara a cara entre el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca. El líder del PSOE ha preguntado al 'popular' sobre si “respalda las actuaciones y declaraciones de su consejero de Empleo”. Lejos de responder “sí o no”, como le ha requerido el socialista, Mañueco no ha querido rectificar las palabras de Mariano Veganzones, de Vox, por tildar de “sanguijuelas” y “parásitos” a los sindicatos.

Mañueco ha calificado de “chiste” la pregunta del líder de la oposición y ha hecho un llamamiento para hacer una “desescalada verbal” en el parlamento autonómico para centrarse “en lo importante, en la gente”. “¿Por qué hace usted esto?, tengo que decir con claridad que usted cuando ha escuchado insultos, faltas de respeto y de decoro parlamentario de su grupo, ha estado callado”, ha interpelado a Tudanca.

Ante esto, el portavoz socialista ha acusado a Mañueco de “traer el deterioro y el ruido en las instituciones” además de ser “el primero que hizo una peineta y faltó al decoro parlamentario”. Tudanca además ha recordado que otros miembros del Gobierno autonómico han insultado en el hemiciclo, como cuando el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, llamó “imbécil” al procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, o cuando Veganzones insultó a los sindicatos en sede parlamentaria, entre otros momentos en los que el decoro en las Cortes ha sido nulo.

“Me va a hablar de ridículo el capitán de los vigilantes de la playa”

“Me va a hablar de ridículo el capitán de los vigilantes de la playa”, ha ironizado Tudanca aludiendo a las palabras de este lunes de García-Gallardo sobre ejercer de “vigilantes de la playa” para que el Gobierno central cumpla con llevar el internet al medio rural.

Tudanca ha respondido a las críticas de “equidistancia” ante los insultos que Mañueco había asegurado anteriormente. El portavoz del Grupo Socialista ha señalado que salió a afear a Igea un mensaje en redes en el que se asociaba una iniciativa parlamentaria sobre obesidad con la apariencia física del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, algo que también hicieron desde el PP.

Ante esto, el líder de la oposición ha apuntado que cuando el exvicepresidente y Mañueco compartían gobierno, el presidente “callaba” cuando el representante de Ciudadanos atacaba al PSOE. Asimismo, ha criticado que el Partido Popular haya usado el mensaje de Igea para tumbar la ley de derechos al final de la vida.

Mañueco acusa a Tudanca de crear “ruido” por orden de Ferraz

Lejos de reconocer la parte de culpa que le toca, Mañueco ha insistido a Tudanca en que no asume los insultos proferidos desde la bancada socialista, algo “absolutamente incomprensible” a su juicio. El presidente de la Junta ha acusado al PSOE de generar este debate por estar molestos por la “estabilidad” de su gobierno y de tener “instrucciones de Ferraz” para hacer “mucho ruido”.

Mañueco ha defendido que pese a las críticas, “el Diálogo Social funciona y lleva cuatro años enterrándolo vivo” y ha sacado pecho del funcionamiento del Serla, que ha dicho que “sigue funcionando”, la reducción de tasa de paro y del aumento de las exportaciones.

“Ojalá viniera aquí a algo, sólo se recrea en la intriga, como buen sanchista”, ha añadido Mañueco. “Usted está a lo suyo que es a saltarse el Estado de Derecho y a saltarse la Constitución Española. Hacen mucho ruido para tapar a la sociedad española todo el escándalo que están provocando tienen instrucciones de hacer mucho ruido para tapar cómo se avergüenzan históricos dirigentes socialistas” ante el debate por una posible amnistía de los responsables del intento de proceso soberanista de Cataluña, ha defendido el presidente.

Igea pide disculpas

Al hilo de las descalificaciones vertidas por unos y otros en las Cortes, y de las que todos se acusan, Igea ha aprovechado una pregunta para pedir disculpas por su mensaje. El procurador de Ciudadanos ha reconocido que “no estaba en mi intención y que lamento que alguien se haya sentido ofendido por un tuit que únicamente pretendía señalar al responsable de una decisión política equivocada”.

Igea ha matizado que “es poco usual” y que otros no han hecho como “el presidente cuando hizo una peineta a toda la Cámara, algo que no hizo el vicepresidente cuando me llamó imbécil y presunto delincuente, algo que no hará el consejero de Empleo después de llamar sabandijas y presuntos criminales a los representantes sindicales, les he de pedir disculpas”.