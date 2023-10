Mañueco ofrece tres “grandes pactos” en sanidad, financiación autonómica y el corredor atlántico entre críticas al gobierno de España

Tres grandes pactos en un discurso trufado de críticas al Gobierno de España y apelando a la unidad de España. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco está desgranando en un discurso la situación y el futuro de Castilla y León en el Debate de Política General que retrasó de junio hasta ahora porque no consideraba oportuno que se celebrase en campaña electoral pero que sí se celebra en un momento en el que está por decidir si se produce un segundo intento de investidura tras la fallida de Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de la Junta ha ofrecido su “mano tendida” a “todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de Castilla y León” para alcanzar tres grandes pactos “que los momentos actuales reclaman imperiosamente, sin condiciones previas”.

“El primero, un Pacto por la Sanidad para trazar la mejor asistencia sanitaria para las personas de Castilla y León y proponer juntos al Gobierno de España soluciones a los problemas que compartimos con el conjunto del Sistema Nacional de Salud”, ha avanzado. El segundo pacto será sobre la financiación de las comunidades autónomas, “para renovar el existente y fijar una postura común en el debate nacional abierto por algunas CCAA sobre temas tan sensibles como la condonación de deuda y pactos fiscales”. Y un tercer Pacto sobre el desarrollo del Corredor Atlántico, “clave para la competitividad social y económica de las 9 provincias de Castilla y León y que debe recibir un trato similar al del Corredor Mediterráneo”. Mañueco convocará a los diferentes grupos políticos a lo largo de las tres próximas semanas.

“Mi vocación es hacer políticas que sirvan a la gente, a los castellanos y leoneses. Yo he venido al gobierno de Castilla y León para proteger y brindar la mejor atención a las personas de esta tierra, y especialmente a aquellos que más lo necesitan: las personas mayores, los niños y jóvenes, el medio rural, las personas con discapacidad, los más vulnerables… Yo he venido al gobierno de Castilla y León a incentivar el crecimiento económico y la creación de más y mejor empleo con rebajas fiscales y promoviendo el emprendimiento de la mano de la innovación y el conocimiento. Yo he venido al gobierno de Castilla y León para modernizar, ayudado de la digitalización y de las TICs, todos nuestros servicios públicos y consolidarlos, en una clara posición de liderazgo, a la cabeza del conjunto de España. Yo he venido al gobierno de Castilla y León para garantizar la conservación de nuestro inmenso patrimonio histórico, cultural y natural, y para generar con él oportunidades de desarrollo y bienestar en todo el territorio”, ha arrancado.

Este debate es el primero que se celebra con la extrema derecha en el gobierno autonómico y con el dudoso futuro de la coalición PP-Vox a nivel nacional. “Celebramos este debate en un momento de incertidumbre en la política nacional, pendientes de la formación del Gobierno de España tras las elecciones generales. La sesión de investidura de la semana pasada no prosperó a pesar de la propuesta sólida, lógica, oportuna y necesaria del candidato Alberto Núñez Feijóo”, ha lamentado. Según Mañueco, el proyecto de Feijóo estaba pensado “pensado para todos los españoles y para que España pueda funcionar” y “con grandes pactos de Estado”.

Una investidura “cara”

Sin mención expresa a la amnistía por la que el PP se manifestó hace poco más de una semana, el presidente de la Junta ha dejado caer que se producirá. “Tenemos sobrados indicios de que una probable siguiente investidura nos va a costar muy cara a todos los españoles. En términos de integridad constitucional. De prebendas para unos pocos y discriminación e insolidaridad para muchos”, ha comentado. Así, ha afirmado que la unidad de la nación española es innegociable, así como el marco previsto en la Constitución. “

Será perjudicial para todos que se retuerza este marco constitucional de convivencia para cambiarlo por la puerta de atrás debatiendo con unos pocos, que son precisamente los que quieren destruirlo. Consideramos innegociable la igualdad esencial de todos los españoles. En todos los territorios y en todas las condiciones. En derechos, en libertades, en servicios públicos y en oportunidades. Consideramos innegociable la dignidad de las víctimas del terrorismo. Y es un compromiso del Gobierno de Castilla y León mantener viva su memoria y jamás vamos a renunciar a este objetivo porque se lo merecen todo. Consideramos innegociable la integridad autonómica y territorial. No cederemos a chantajes de apoyos por privilegios a unas comunidades sobre otras“, ha advertido.

Según Alfonso Fernández Mañueco, Castilla y León tiene “plena legitimidad” para decirlo puesto que ha sido “protagonista esencial para la cultura, la personalidad y la misma existencia de España” y ha añadido que “la unión definitiva de los Reinos de León y Castilla en 1230” contribuyó “decisivamente” a la conformación de lo que luego sería España. El aniversario que se cumplirá “en unos años” tendrá “el protagonismo que merece” y se empezará ya a trabajar en iniciativas e instrumentos para ello y pedirá al Gobierno de la Nación que se implique “activamente” y “lo considere un acontecimiento de Especial Interés Público”. Además ha dado un avance de ese “significativo momento”. “A partir del próximo año, nuestra Fiesta de la Comunidad contará con protagonismo y programación en las nueve provincias de Castilla y León”, ha anunciado. Así, se descentraliza la convocatoria anual en Villalar de los Comuneros, que desde la derecha siempre se ha apuntado como una fiesta de la izquierda o un “akelarre”, según Vox.

Ha citado a Sánchez Albornoz para recordar que Castilla y León “no colonizó a nadie ni impuso su lengua, a diferencia de lo que hoy vemos en algunos sitios de España”, sino que “asumió cargas, políticas e intereses que no eran suyos, consumiendo muchas de sus gentes y recursos, algo cuyas consecuencias aún perduran en nuestros días”. Castilla y León, ha remarcado “no se entiende sin España” pero tampoco España habría sido la misma sin Castilla y León.

“En este año 2023 cumplimos 40 años siendo Comunidad Autónoma. Una experiencia que nos ha hecho mejores y más fuertes. Hemos crecido en desarrollo humano, progreso material, solidaridad y cohesión social y territorial. Nos hemos dotado de una economía moderna y abierta. Que crea empleo e impulsa nuestra convergencia con España y Europa. Y hemos demostrado nuestra capacidad para afrontar desafíos muy serios, crecernos ante la adversidad, trabajar juntos y aprovechar todas nuestras oportunidades. Señorías, estos 40 años de autonomía nos han dado clara conciencia de nuestra identidad colectiva e histórica, que ahora debemos proyectar hacia un porvenir que debemos labrar cada día con nuestro esfuerzo. Porque pasado y futuro confluyen en Castilla y León”, ha asegurado.

Ha presumido de un “gobierno útil” que trabaja “continuamente para impulsar esta tierra y que asegura estabilidad y eficacia”. “Así lo entienden también las personas de Castilla y León, con su respaldo en las urnas en las recientes elecciones municipales y generales. Un respaldo que obedece, estoy convencido, a que los castellanos y leoneses valoran nuestro esfuerzo para trabajar por el bien común”, ha presumido.

Apuesta por el diálogo

Mañueco ha apostado por el diálogo, institucional para las grandes cuestiones nacionales y de comunidad; político que ha “practicado siempre”- ha puesto como ejemplo dos gobiernos que ha fructificaron en un pacto -el que hizo con Ciudadanos lo rompió y acabó en un adelanto electoral que le obligó a pactar con Vox para poder gobernar-, el diálogo social, “uno de los rasgos distintivos” de la Comunidad -ha olvidado precisar que la Junta tiene pendientes una decena de juicios por la ruptura e incumplimiento de acuerdos-,y diálogo civil para escuchar a la sociedad a través de las organizaciones más representativas.