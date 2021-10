Mario Simón: "Ciudadanos tuvo un crecimiento desmesurado y desordenado y ahora estamos los que somos del partido"

Mario Simón (1978) es el único alcalde de Ciudadanos que, previsiblemente, cumplirá cuatro años en el cargo. Con solo tres concejales (de 25), se hizo con el bastón de mando. Las direcciones nacionales del PP y Cs negociaron desde Madrid qué ayuntamientos dirigía qué partido y Simón mantuvo los tres concejales que tenía Ciudadanos en 2015. En tres días, pasó de estar en la oposición a dirigir el consistorio en coalición con el PP y apoyado en Vox, cuya única edil es responsable de Desarrollo Económico. Simón es también coordinador y portavoz de Ciudadanos en Palencia.

¿Ciudadanos se está desmoronando?

La verdad es que no. Nosotros, los que quedan en Ciudadanos son los que son de Ciudadanos. Cs tuvo un crecimiento desmesurado y desordenado. Vino gente de otros partidos y algunos sí que se ajustaban más, pero también vino gente que no tenía el espíritu y la ideología de Ciudadanos. Nadie puede venir teniendo un rencor o una animadversión al PSOE, o que se haya sentido defraudado y que eso le haya creado una animadversión al PP y entonces se viene a Ciudadanos. Quien vota a Ciudadanos [sabe que] vota a favor de los acuerdos, de soluciones tangibles, de una gestión técnica y de los consensos. En Ciudadanos hooligans políticos no hay y quien está aquí tiene muy claro que primero está España, está la sociedad, Palencia en el caso, que hacer partido.

Pero Ciudadanos tiene problemas.

Ciudadanos lo que ha tenido es ese crecimiento desmesurado y desordenado y lógicamente está en un proceso en el que los que ahora estamos es los que somos. Antes quizá estaba gente que no compartía esa ideología de acuerdo y no compartía el objetivo de Ciudadanos. Muchas personas, en el momento en que Ciudadanos ha marcado unas líneas muy definidas y hay gente que no las comparte, no se sienten representadas. Con toda la libertad que nosotros promulgamos han podido venir y con toda esa misma libertad pueden marcharse. ¿Problemas? Creo que lo que tiene es una redefinición, pero no como partido. El partido tiene clara su definición. Quizá algunos de los afiliados no lo tenían tan claro. Ciudadanos quiere ser importante. Y podemos ser decisivos con 50 diputados y con 10. Sí es cierto que el partido ha tenido bajas, y somos conscientes. Aún siendo más pequeños, creo que seguimos teniendo ese margen, ese 6% o 7% que nos hace ser importantes, fundamentales y sobre todo decisivos.

¿Teme que Ciudadanos sea absorbido por completo por el PP?

No. Desde luego que no. Algunos afiliados de Ciudadanos pueden pasarse al PP o al PSOE, ¿no? Igual que algunos cargos. Es una decisión de ellos y es una decisión libre. Ciudadanos como partido de centro, liberal y el único partido que de verdad defiende la libertad individual dentro de las normas no puede ser absorbido por el PP, el partido conservador. No tiene nada de malo ser conservador, pero no es lo mismo que ser liberal. En Ciudadanos no decimos a nadie cómo vivir o cómo morir; no le decimos a nadie qué tipo de familia tiene que tener: una pareja, monoparental, si tiene que tener hijos biológicos, adoptados o si quiere hacer uso de la fecundación in vitro o gestación subrogada. Lo mismo pasa con el PSOE: [nosotros] no le decimos a una empresa cómo se tiene que gestionar. Quien es liberal no se puede sentir atraído ni por un partido conservador ni por un partido socialdemócrata.

Entiendo que no le han llamado del PP para presentarse en sus listas.

No, no, no (ríe). Te lo puedo asegurar que no me han llamado. Es más, nosotros hemos dicho que cuando asumimos una responsabilidad, es para cuatro años. Vamos a hacer 3 años y 10 meses y medio trabajar todos los días en gestionar Palencia. Y los temas de listas, candidaturas, si te presentas o no, quedarán resueltos dos o tres meses antes de las elecciones, pero no vamos a perder ni un minuto en hablar de ello.

¿Pero tiene claro si se va a presentar, o no?

Claro lo que tengo es que tengo que trabajar por Palencia cada día porque me pagan para que haga eso y para que le dedique todos los esfuerzos. Es una de las cosas que, sinceramente, menos me preocupa.

Usted es el único alcalde de Ciudadanos de capital de provincia que empezó en 2019 y que continúa en el cargo. ¿Cuál ha sido la clave para mantenerse en el cargo?

No soy el único, tenemos también en Melilla.

Sí, pero no es capital de provincia, por eso le decía.

Es verdad que de las de cuatro años queda Palencia [el alcalde de Albacete terminó sus dos años al frente para dar paso al PSOE en cumplimiento del acuerdo municipal y Badajoz y Ciudad Real han entrado en 2021]. El partido, cuando me ofreció esta posibilidad, aunque era una oferta del partido en base a las negociaciones, la última palabra era la nuestra, la de los responsables municipales de Palencia. Decidimos que lo íbamos a hacer de una manera constructiva y ahí estamos cumpliendo.

Lleva más de dos años gobernando con el PP y con el apoyo de Vox. ¿Teme que eso le pueda perjudicar electoralmente? ¿Cómo han sido estos años teniendo que pactar con Vox también?

La coalición de Gobierno es Ciudadanos y PP [no suman mayoría]. Muchas decisiones son plenarias y eso nos obliga muchas veces a llegar a acuerdos... en muchos casos esas políticas han sido aprobadas por Vox y en otras, como las ordenanzas fiscales del año pasado, fueron apoyadas por el PSOE. En la gestión del día a día tenemos el apoyo y la responsabilidad de los grupos, pero sí que es cierto que a la hora de los presupuestos estos dos años, el grupo de Vox los ha apoyado. Y este año en esa misma línea vamos, en hacer un acuerdo para los Presupuestos, en pedir el apoyo de Vox, del PSOE y a Ganemos.

¿El apoyo de Vox alguna vez le ha condicionado como alcalde?

Queda un poco mal decirlo, pero a mí no me ha condicionado nadie. Ni me han condicionado, porque yo sé lo que tenemos que hacer como equipo de gobierno. Negociar, sí. Todos los partidos ponen condiciones para llegar a un acuerdo. Pero en ese sentido amplio al que me ha parecido que te refieres, no. Que te condicionan a hacer algo que tú no quieres... Así, decir que alguien te pueda condicionar o torcer el brazo, yo creo que no lo ha hecho nadie ni lo va a poder hacer nadie.

¿Qué opina de la reforma sanitaria que plantea Verónica Casado? (metería contexto en la pregunta)

La reforma de la consejera es necesaria. Es algo muy difícil de hacer y de explicar y no se puede resumir en un titular. Pero lo que está claro es que teníamos hace 30 años mucha más población. Lo que está mirando ahora la consejera es cómo reorganizar y reordenar los recursos para garantizar la asistencia. Viene derivado del maltrato que se le ha dado a Castilla y León durante 40 años a través de los Presupuestos Generales. Aunque todos han trabajado muchísimo, durante el año y medio de pandemia la consejera ha estado a disposición de todos los alcaldes, centros de salud, delegados... Un médico, y ella es médico, siempre va a querer lo mejor para los pacientes. Estoy convencido de que cuando acabe la legislatura las cosas van a estar mejor y más ordenadas.

En temas estructurales autonómicos sería necesario que muchas veces estuviesen de acuerdo PP, Ciudadanos y el PSOE

¿El Ayuntamiento respalda, por lo tanto, a la consejera?

Bueno (ríe). El Ayuntamiento somos 25 [concejales], pero desde luego, el alcalde sí la respalda.

¿Teme que el PP vaya a utilizar la reforma sanitaria como pretexto para unas posibles elecciones autonómicas?

Si es así, sería una irresponsabilidad, pero no solo por las elecciones. Cuando tenemos un problema difícil, como es la Sanidad, lo que tenemos que hacer es sumar todos, no solo con el PP, y el PSOE. Tenemos la voluntad de arreglar los problemas y de mejorar las cosas. Y ese, que no le quepa duda a nadie, es el único objetivo de Ciudadanos y de la consejera. Si lo utilizan, sería una irresponsabilidad.

Teniendo en cuenta su experiencia, ¿vería positivo o negativo un gobierno autonómico que contara con Vox?

Respeto lo que salga, el voto es de los ciudadanos y está bien. Pero cuando tú eres de un partido de centro que quiere alcanzar acuerdos, consensos, que le encantaría que... Me encanta cuando aquí sacamos 23 votos [de 25[: del PP, Cs y el PSOE. En temas estructurales autonómicos sería necesario que muchas veces estuviesen de acuerdo. Me parece más difícil con Podemos o con Vox llegar a esos grandes consensos.

Palencia lleva diez años consecutivos despoblándose. ¿Qué están haciendo desde el Ayuntamiento?

Llevamos 35 años despoblándonos. Junto a la energía, la vivienda social y el paro, la despoblación es otro de los grandes problemas. Lo que tenemos que hacer es que el Ayuntamiento funcione de manera ágil para que el que quiera emprender no tenga dificultades burocráticas. Lo que estamos haciendo es ayudar, dentro de las capacidades del Ayuntamiento, a que los negocios sigan vivos y fomentar el autoempleo. La última acción es reforzar e impulsar muchísimo el turismo, porque es un negocio trasversal.

¿Ya han pensado de dónde van a sacar la financiación para la calle Jardines?

Hemos conseguido el respaldo del PP, PSOE y Ciudadanos para obtener una financiación a interés cero para hacer frente a esa sentencia. Partimos todos de que tenemos la obligación de cumplir la sentencia en el mínimo plazo posible. Aprovecho para pedirles que ese mismo espíritu constructivo y esa misma responsabilidad que hemos acordado para pedir la financiación también se refleje en la propuesta de solución que vamos a presentar a Diputación y también para los presupuestos.