El nuevo PP leonés cambia de estrategia y apuesta por un "un leonesismo útil" integrado en Castilla y León

El Partido Popular de León que dirigirá a partir de este domingo Javier Santiago Vélez se declara leonesista. En su ponencia política asegura que "antes de valorar, por necesario, la ubicación del Partido Popular en el panorama nacional, es obligado fijar nuestra posición leonesista".

La declaración defiende "la singularidad leonesa dentro de la Comunidad de Castilla y león, potenciando su historia y sus tradiciones, aplicando políticas que permitan las inversiones necesarias para la plena convivencia".

Una ponencia coordinada por Gregorio Chamorro, ex alcalde de San Andrés del Rabanedo y en la que se encuentra Mireya Pigere, Alejandro Barrera, José Luis del Riego Santos y Alejandro González Santín que reclama la diferenciación entre lo que es León y Castilla, pero "escapando de planeamientos que puedan dividir a los ciudadanos".

"Mantenemos una defensa clara y rotunda de la unidad de la Nación española y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Nuestra defensa activa de la soberanía nacional va unida al reconocimiento de la pluralidad y diversidad de nuestras regiones y provincias, entre otras la Región Leonesa y la provincia de León, integradas en la actual comunidad autónoma de Castilla y León", indica el informe.

"Leonesismo útil"

Por primera vez, el Partido Popular apuesta por un "leonesismo útil" que pretenden "hacer llegar" fuera de la provincia y "hacer pedagogía con la deuda histórica que se tiene con los leoneses y de la necesidad de un cambio en León", y que se nutre "de la tradición conservadora, liberal y democristiana de esta provincia".

Para este nuevo PP de León ya no hay problema en determinar que León y Castilla son dos regiones, según esta ponencia: "Tal y como recoge nuestro Estatuto de Autonomía, la comunidad autónoma de Castilla y León, surge de la moderna unión de los territorios históricos que componían y dieron nombre a las antiguas coronas de León y Castilla". "Es decir, León y Castilla, son dos regiones diferentes amparadas por este Estatuto y por la Constitución", indican.

También aprovecha para reclamar un "cambio de tendencia" y el cumplimiento "efectivo" del Estatuto de Autonomía: la ubicación de los organismos o servicios de la administración "debe atender a criterios de descentralización y eficacia".

"Ser leonesista no es ser rupturista"

Quizás la frase más problemática para los líderes nacional y autonómico, Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco, del documento es que se afirma: "Ser leonesista no es ser rupturista; sino defender nuestra región y nuestra provincia y reivindicar soluciones para los problemas de los leoneses allí donde sea". "Somos el partido que más se identifica con León y con España. Ser leones es nuestra forma de ser españoles", se asegura, aparte de verse "responsables exigir que se trate con dignidad la historia de León, y su relevancia en la creación y germen de la nación española".

Para Santiago, el nuevo Partido Popular de León "debe" ser "reivindicativo" por los leoneses, y "defender" sus intereses "ante todas las administraciones" (provinciales, autonómicas, nacionales y europeas), independientemente de quién gobierne y debe defender "una historia, una cultura, unas tradiciones y un patrimonio" que suponen" el mejor legado de las generaciones" anteriores, y cuya conservación y puesta en valor es "la mejor manera" de mantener "vivas" sus raíces.

Descentralización autonómica

El documento está repleto de peticiones, sobre todo dentro de la autonomía, marcando claramente que el sistema autonómico tiene "ineficiencias". "Queremos corregir el rumbo que nos lleva a que haya una Castilla y León a dos velocidades y una España a dos velocidades, procesos ambos en los que León se ve gravemente perjudicado", apunta.

Esta cuestión requiere de un "análisis específico" que debe dar origen a "políticas concretas tendentes a reducir la brecha de desarrollo existente" entre provincias dentro de Castilla y León, " muy especialmente en la Región Leonesa". El PP también apuesta por "armonizar" otros aspectos con otras comunidades vecinas. Además, defienden la pervivencia de las Diputaciones, rechazando "con rotundidad las propuestas de supresión", que es lo que defiende Ciudadanos; partido socio del PP en la Junta de Castilla y León.

En otro de sus apartados el PP fija en la lucha contra la despoblación otro de sus pilares. Titulado 'Repensar León', critica el Plan Oeste del PSOE y a la UPL. "Quince años más tarde y 26.000 habitantes menos, la UPL sostiene al Partido Socialista en la Diputación, tras la firma de la llamada Mesa por León". También carga contra el informe España 2050 de Pedro Sánchez, porque "la solución no pasa por promesas electorales o por bienintencionadas propuestas" de cualquier tipo plasmadas en un documento; y reclama "promover la firma de un auténtico pacto de Estado"

Conexión con Portugal y reapertura del ferrocarril de la Plata

Otras de las líneas principales de las propuestas programáticas del PP de León es poner la mirada a Portugal. "Es el momento de mirar de nuevo a Portugal y olvidar más que nunca los escasos 35 km que separan nuestra provincia del vecino país, apostando por la construcción de un nuevo eje de comunicación León-Bragança que, junto con la Plataforma Logística de Torneros y la apuesta por el transporte intermodal, conviertan de nuevo a León en lo que siempre fue, el nodo logístico natural y geográfico del Noroeste español".

Además, también aboga por reabrir la línea férrea de la Ruta de la Plata, apoyándose en la política europea de reapertura de líneas de ferrocarril convencional. "Urge de esta manera, exigir la reapertura del tramo ferroviario desde Astorga hasta Plasencia, como línea vertebradora de todo el Oeste español", llega a decir.

También critica la reindustrialización minera. "Nos han vendido el cierre de las Centrales Térmicas como una Transición Justa, pero no ha sido ni transición ni justa, no hay transición hacia ningún lado ni es justa, nos han dejado sin alternativas para miles de empleos", y, defendiendo "la sostenibilidad ambiental como base de cualquier actividad económica", propugnan más inversión en este sector "para fijar población" y límites al incremento de proyectos de energía eólica y solar "para que no rompan el entorno". Y también convertir a León como "polo logístico del Noroeste español", junto a la mejora de las telecomunicaciones y la conexión de internet en los pueblos de la provincia.

Nuevo liderato

El Partido Popular de León ha encumbrado este domingo en el Olímpico de León al senador y alcalde de Almanza Javier Santiago (34 años) como nuevo presidente provincial, en un congreso que además ha aprobado un giro 'leonesista' en la formación aprobado en su ponencia política, aunque dentro del actual marco de Castillla y León.

Junto a David Fernández como secretario general, y un equipo de 13 personas como núcleo duro y 22 vocales, Santiago se ha marcado como objetivo recuperar poder en las elecciones municipales en el año 2023, con el foco puesto en la Diputación de León y en los ayuntamientos principales, como León, Ponferrada o San Andrés. La juventud del nuevo equipo inicia el relevo generacional en el Partido Popular de León, en línea con lo sucedido en el PP nacional de Pablo Casado y otros territorios.

La candidatura de Javier Santiago ha recibido el 93,05% de los votos emitidos por los compromisarios asistentes al congreso de los populares leoneses. Previamente se impuso en las primarias frente al alcalde de Villaquilambre, Manuel García, al obtener 1.106 votos frente a 24 en unas tensas elecciones internas que han acabado en los tribunales.

En su discurso Santiago ha recordado que el PP gobierna en 98 ayuntamientos, la cifra más baja de los últimos años, pero considera que hay margen para recuperar poder ya que "No hay otra estructura igual en la provincia de León, somo imparables". El nuevo presidente del PP ha defendido el carácter "municipalista" del partido, ensalzando la relevancia de los alcaldes en su nuevo equipo.

Uno de los objetivos marcados por el presidente del PP ha sido que el partido se vuelque en la lucha contra la despoblación, "El mundo rural de León tiene futuro y oportunidades pero tenemos que ser capaces de dar recetas contra la despoblación, que debe partir de abajo a arriba", ha señalado.