La oposición arremete contra la reducción de la subvención parlamentaria en Castilla y León que impone Vox

La primera Junta de Portavoces desde que se constituyó el Parlamento de Castilla y León, presidida por Vox, ha acabado este jueves con una ronda de declaraciones cruzadas entre el futuro gobierno de coalición, PP y Vox y los tres grupos de la oposición. El futuro vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, comunicó su propuesta de reducción de asignaciones a los grupos parlamentarios 'in voce' y sin posibilidad de llegar a un acuerdo. La situación es inédita, precisamente porque se ha roto el consenso “histórico” con el que legislatura tras legislatura se abordaban las asignaciones de los grupos. Aunque formalmente las reducciones afectan a todos los grupos, de facto los más afectados son los grupos de la oposición, que ven mermadas las compensaciones para ejercer su acción política por decisión de un grupo parlamentario que tiene 13 procuradores y es la tercera fuerza política.

Con la propuesta de Vox que se ha aprobado en la Mesa de las Cortes, habrá 19 procuradores con dedicación exclusiva más las de los seis miembros de la Mesa (Castilla y León es una Comunidad que no 'libera' a todos sus diputados autonómicos) y se recortan 1.000 euros mensuales de la asignación fija que tienen los grupos parlamentarios. El ahorro anual que se consigue es de 333.628 euros. Se mantienen las retribuciones de 76.355,28 euros año y la indemnización de 1.800 euros al mes por gastos asociados al cargo. Se mantendrá la indemnización por asistencia a plenos y comisiones, de 220 euros por día, pero hay recorte en la indemnización por desplazamientos para las consultas de documentación. Hasta ahora los diputados no liberados que se tenían que desplazar desde otras provincias para consultar documentos en consejerías o delegaciones territoriales de la Junta, recibían además del abono del gasto por kilometraje, otros 220 euros, pero a partir de ahora solo serán 50 euros.

La reducción de liberaciones también afecta de forma distinta a los grupos parlamentarios. En el caso del PSOE, en la última legislatura tenía 8 diputados liberados, el PP 7, Ciudadanos 3 y el Grupo Mixto 2, además de los miembros de la Mesa. Ahora el criterio es de una liberación para el portavoz de cada grupo y una por cada 5 escaños, de manera que el PP vuelve a tener 7 liberaciones, el PSOE pasa a 6, Vox tendrá 3, UPL-Soria Ya, 2 y el Grupo Mixto, 1.

Un recorte en el Legislativo pero no en el Ejecutivo, que tiene “un vicepresidente sin funciones”

Fue precisamente el Grupo Mixto, formado por Ciudadanos y Unidas Podemos el que se mostró más beligerante con la decisión, hasta el punto de anunciar que recurrirán al Tribunal Constitucional porque consideran que se impide su acción política. El diputado de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta en la anterior legislatura, Francisco Igea, lo explicó gráficamente: “no se puede estar haciendo una colonoscopia -Igea ha retomado su plaza de médico en el Hospital de Palencia- y preparar una PNL. Esto no es una cuestión de dinero, yo voy a ganar más compatibilizando la portavocía con mi trabajo, pero no voy a poder dedicarme igual a la acción política”, aseguró. Pero además, ironizó con el hecho de que se recortase dinero en el Legislativo y no en el Ejecutivo, donde habrá “un vicepresidente sin cartera y sin funciones”. Algo a lo que contestó más tarde García-Gallardo asegurando que tendrá “numerosas funciones” que “con el tiempo se verán” y citando entre otras “la supervisión del plan de medios”.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, Pablo Fernández, fue aún más crítico: “Estoy seguro, tengo la intuición de que si Vox pudiese, me fusilaría” y añadió que la situación “de vergüenza” se producía con el “silencio cómplice del PP” que ahora se ha convertido en el “corderito de Norit”. “Se hace trampa con el tema del dinero. A muchos de los que están aquí les sale más a cuenta cobrar dietas y mantener su sueldo como funcionario” que ser liberado, añadió.

En una nota posterior, el Parlamento ha informado de que la asignación fija de los cinco grupos será de 15.400 euros al mes y la variable (que se calcula según el número de escaños) será de 296.460 euros. De este modo, el PP, con 31 escaños tendrá una variable de 116.350 euros al mes, el PSOE, con 28 escaños, con 105.370 euros; Vox, con 13 escaños, tendrá con 50.450 euros ; UPL-Soria Ya, con 6 escaños, tendrá 24.850euros y el Grupo Mixto, con tres escaños obtendrá, con 12.714 euros.

La asignación mensual fija se reduce un 25% con una bajada de 1.000 euros menos por mes a los grupos parlamentarios merma en un 25 por ciento, al pasar de los 3.850 euros a 2.890 euros, lo que supone 1.000 euros al mes, pero queda sin reducir la asignación que reciben por cada procurador, 3.660 euros.

Al hacerse la propuesta 'in voce' y no facilitar Vox su propuesta por escrito, hubo bastante confusión entre los grupos de la oposición, ya que Igea y Fernández redujeron la medida a que el Grupo Mixto perdía una liberación y el PSOE llegó a asegurar que sólo se reducían asignaciones y liberaciones a la oposición, si bien esto último es cierto, pero porque también hay un criterio de escaños y el PSOE ha perdido respecto a la anterior legislatura. Pero, además durante las ruedas de prensa que se sucedieron de forma consecutiva y en las que todos los grupos estaban presentes, llegaron a cruzarse acusaciones entre el PP y el Grupo Mixto, que se acusaron mutuamente de mentir. “No se cercena ningún derecho, es ridículo, absurdo e infantil”, precisó el portavoz del PP, Raúl de Hoz, que detalló en qué consistían las reducciones.