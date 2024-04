Pablo Fernández (Podemos) critica el “patrocinio” de la Junta de Castilla y León a un encuentro de sacerdotes taurinos

El procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha criticado el “patrocinio” de la Junta de Castilla y León a un encuentro de sacerdotes y capellanes taurinos que se celebra este fin de semana en Zamora y Toro y que organiza la Asociación Internacional de Tauromaquia.

“Es una vergüenza, abominable y una soberana mierda que tengamos un gobierno de mierda que patrocine un acto de mierda”, ha zanjado Pablo Fernández, para a renglón seguido decir que que no 'critica' las jornadas, que ha calificado de “esperpénticas”, sino que 'deplora' el patrocinio. “Critico no el acto en sí, sino que la Junta de Castilla y León patrocine actos de este jaez. Me da vergüenza ajena”, ha rematado.

“Aquí está el logo. Es inaceptable e insostenible”, ha reprochado Fernández en la rueda de prensa que ha celebrado este viernes en el parlamento autonómico. Fernández ha asegurado que este tipo de respaldos “retrotraen” a la sociedad a épocas “muy pretéritas”. “Exponen que este gobierno solo apuesta por toros, crueldad, maltrato animal e impregnado de religiosidad folclórica”, ha afeado el también secretario de Organización de Podemos, que ha propuesto el patrocinio de talleres y jornadas “de bienestar animal, sanidad y educación públicas o sobre la despoblación”.

Este encuentro, organizado por la Asociación Internacional de Tauromaquia, arranca este viernes con el debate 'Entre la Fe y la Fiesta' en el que participan dos toreros (José Ortega Cano y Cristina Sánchez), un comentarista y un periodista taurinos (Domingo Delgado y David Casas). El sábado, habrá una charla sobre las experiencias en las plazas —dirigidos por el padre Víctor Carrasco y la periodista Ana Pedrero—. El segundo coloquio versará sobre la “riqueza” del sacerdocio a través de la tauromaquia con un cardenal venezolano —Baltazar Porras—, un novillero —Esteban Gordillo— y un cirujano taurino —Enrique Crespo—. El domingo, se celebrará una eucaristía en la plaza de toros de Toro, espacio que ha cedido el Ayuntamiento, según ha confirmado este diario.

Gonzalo Santonja, miembro de honor del comité

La Consejería de Cultura, que dirige Vox, ha negado haber colaborado con estas jornadas. “La única relación es que han nombrado al consejero, Gonzalo Santonja, miembro de honor”, aseguran desde el gobierno autonómico.

Desde la Asociación Internacional de la Tauromaquia aseguran que no ha habido financiación pública en este evento, pero que sí “han colaborado con su asesoramiento” al aceptar Santonja este reconocimiento, lo que ha ayudado a que la infanta Elena aceptara ser la presidenta del Comité de Honor. “El capellán es una figura importante y mantiene la esencia de la unión toros-Iglesia”, aseguran desde la asociación, que consideran que el capellán taurino es “una figura discreta” que está a disposición del torero “para acompañarlo y confesarlo y que salga en paz al ruedo”.

La Asociación Internacional de Tauromaquia también asegura que la Diputación de Zamora ha ayudado “con cartelería” en este acto. La Diputación de Zamora no ha atendido a las preguntas de este medio de comunicación. La Diócesis de Zamora participa como institución “invitada”, informan desde la dirección provincial de la Iglesia.