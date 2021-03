El PP de Valladolid se enfrenta a Génova y celebrará el congreso provincial este sábado aunque la dirección nacional lo ha suspendido

El PP de Valladolid vuelve a echar un pulso a Génova y pretende mantener la fecha del Congreso Provincial para elegir presidente este 27 de marzo a pesar de la negativa de la dirección nacional. En una misiva, la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, indica a la Comisión Organizadora del XV Congreso Provincial que se suspende el congreso porque no se puede prorrogar reiteradamente y habría que hacerlo para que participe el presidente saliente, Jesús Julio Carnero, que permanece en la UCI por COVID-19.

El congreso estaba previsto para el pasado 6 de marzo y se trasladó al 27 a solicitud del PP de Valladolid debido a que Carnero estaba ingresado en estado grave. Según precisa Beltrán, no resulta "oportuno ni adecuado" celebrarlo el 27, porque Carnero está mejorando y considera que debe ser él, cuando esté completamente restablecido "quien debe decidir su participación o no". Así, tras una consulta a los servicios jurídicos del PP, y para garantizar "unas condiciones de participación justas y transparentes" descarta un segundo aplazamiento. La decisión se justifica por los propios estatutos del partido, que impide que los actos no ejecutados "puedan prorrogarse reiteradamente". La segunda prórroga la había solicitado el comité organizador provincial el pasado 18 de marzo, para anular esa fecha del 27 de marzo propuesta en la primera prórroga, si bien ha dejado sin efecto la comunicación y asegura que el congreso se celebrará este sábado.

Beltrán suspende el proceso de elección del nuevo presidente del PP de Valladolid, que contaba con un único candidato, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y así lo indica en la carta que ha remitido al comité organizador. El proceso, concreta, no puede reiniciarse, sino que debe convocarse de nuevo. Eso implica abrir de nuevo un plazo para presentar las candidaturas y deja en el aire que Íscar vaya a ser el único.

Sin embargo, el comité organizador, que está presidido por el jefe de Gabinete de Íscar, Rodrigo Nieto, se escuda en que ha dejado sin efecto la comunicación en la que se pedía la segunda prórroga y mantiene la cita congresual para este sábado. La Junta Directiva del PP de Valladolid iba a reunirse en la tarde de este miércoles para buscar una nueva fecha, pero la decisión de la dirección nacional ha dado al traste con los planes y prefieren enfrentarse a Génova manteniendo la cita.