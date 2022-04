PP y Vox bloquean el acceso del Grupo Mixto a la sala de prensa del Parlamento de Castilla y León

PP y Vox han bloqueado este jueves el acceso del Grupo Mixto a la sala de prensa del Parlamento de Castilla y León. Ni Pablo Fernández (Podemos), ni Francisco Igea (Ciudadanos) han podido dar la rueda de prensa que estaba prevista mientras se desarrollaba la Junta de Portavoces en la que se han fijado dos Plenos, uno el día 10 de mayo para designar a los senadores autonómicos (el plazo previsto en el Reglamento expiró el 26 de abril) y otro el 11 para que el Procurador del Común explique su informe anual. La idea de Fernández e Igea era tener un encuentro con los medios antes de que esta acabase, para dejar la sala de prensa libre al resto de partidos para que informasen de las resoluciones que se adoptasen. Sin embargo, el responsable de prensa del Parlamento, que preside Vox, les ha comunicado que como el Grupo Mixto sólo tiene un portavoz, sólo uno de ellos podría acceder, algo a lo que se han negado, dado que pertenecen al Grupo Mixto pero a partidos distintos.

Vox se ha basado en un supuesto acuerdo que se empezó a perfilar el 8 de abril, día en que el responsable de prensa de las Cortes citó a los jefes de prensa de los grupos parlamentarios y les comunicó que los días en que se convocase Junta de Portavoces sólo podría acceder a la sala de prensa un portavoz por grupo y sin nadie de otros partidos en cada rueda de prensa. Este cambio se impulsaba tras lo ocurrido en las últimas ruedas de prensa tras la anterior Junta de Portavoces. En ellas se produjeron varios enfrentamientos, el primero mientras intervenía Igea, cuando Raúl de la Hoz presente en la sala, empezó a contradecir lo que él trasladaba a los medios, mientras Igea le pedía respeto y que aguardase su turno. El segundo fue cuando llegó el turno del PP y Raúl de la Hoz mandó callar a Igea, que también se quedó en la sala.

En esa reunión de responsables de prensa no estuvieron todos, ya que no se localizó al de Soria Ya! y Podemos no tiene, ya que se tiene que turnar con el resto de partidos del Grupo Mixto. Lo que propuso Vox es que la sala de prensa sólo fuese utilizada por los portavoces parlamentarios desde el momento en que finalizase la Junta, pero el PP fue más allá y pidió bloquearla y que esta estuviese disponible solo para los portavoces y que no se utilizase esta ni antes ni después de la Junta de Portavoces por quien no fuese portavoz.

El documento, sobre el que no hubo acuerdo mayoritario, y que se pretendió alcanzar en una sola reunión con responsables de prensa, se elevará a la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces, para aprobarlo, ya que en este momento el Reglamento de las Cortes no establece cómo se gestiona el gabinete de comunicación. Sin embargo, sin estar aprobado, se ha impuesto de facto. De hecho no hay un acuerdo escrito y firmado por todos los jefes de prensa a pesar de que el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, se ha referido a él tras su rueda de prensa y de que el responsable de prensa de las Cortes asegura que lo hay. Este medio no ha tenido acceso al supuesto acuerdo.

“Esta presidencia va a respetar los acuerdos a los que lleguen los grupos parlamentarios, en este caso, a través de sus propios jefes de prensa”, ha escrito el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, en un tuit. La situación es inédita en Castilla y León, y no hay una gestión similar ni en el Congreso de los Diputados, donde el Grupo Mixto solicita sin problema el acceso a la sala de prensa antes de la Junta de Portavoces y desde el gabinete de prensa se concede el uso empezando por los grupos minoritarios.