El presidente de la IGP Morcilla de Burgos dice que los familiares de los represaliados quieren encontrar sus restos para “cobrar 400 euritos”

El presidente de la Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos, Roberto Da Silva. ha arremetido duramente contra las personas que tratan de recuperar los restos de sus familiares represaliados. “Y luego recordamos en la memoria histórica, en las cunetas de aquellos que encima tenemos a los abuelos en los asilos, dejamos que se nos mueran de asco ¿y queremos rescatar los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros de pensión?” comentó en Radio Evolución, un medio local, al presentador. “Es que esto sí lo sabes que es así, ¿no? sí estás al corriente...”, insistió.

“Si tú eres capaz de sacar un antecesor tuyo que estaba en una cuneta y demuestras que es tu antecesor y no es un homo antecessor, con esos ámbitos de protección de la memoria histórica, eres capaz de llevarte 400 euritos todos los meses de indemnización por haberlo pasado muy mal ¡Si no has conocido ni a tu padre! a tu madre sí, pero tu padre no sabes quién era...”, recriminó Da Silva ante un presentador impertérrito. Los familiares de los represaliados no reciben ninguna pensión.

En ese mismo programa también hizo referencias negativas hacia la inmigración, y habló del terrorismo que sufrían los países “como Polonia” que no admite “a vagos y maleantes del sur de Europa”, “gente que no se adapta a la filosonomía (sic) y a la sociedad de un país”.

Da Silva, además de presidir el IGP de la Morcilla de Burgos, tiene una empresa que se dedica a elaborar este producto, Morcillas Cardeña. Está casado con la alcaldesa de Cardeñadijo, del PSOE. De origen portugués, su familia emigró a España cuando él era un niño. En 2020 llegó a estar seleccionado en el programa MásterChef, donde manifestó su voluntad de “dejarlo todo” si le iba bien y montar un restaurante. El plato de arroz que elaboró no consiguió convencer y cayó en esa primera vuelta.

Una concejala de Vox le da la razón

Mientras que el exvicepresidente y procurador por Ciudadanos, Francisco Igea considera que Da Silva “debería disculparse”, una concejala de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, le ha respondido por Twitter que aunque “quizás es un poco brusco y salvaje”, “no está exento de razón”.