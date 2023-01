El PSOE acusa a Vox y PP de querer volver a “tiempos del NODO” al “coaccionar” a las mujeres con el aborto

“Es que todo mal”. Así ha resumido el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, la nueva serie de “medidas pro vida” y pro de la “natalidad” -dicho por el vicepresidente, Juan García-Gallardo- que ha aprobado la Junta y que Vox ha impuesto al PP. El socialista ha acusado al Ejecutivo autonómico de querer “coaccionar” a las mujeres que decidan ejercer su derecho y “dificultarlo” con este protocolo que obligará a los facultativos ofrecer asistencia psicológica, las ecografías en cuatro dimensiones o la posibilidad de escuchar el latido.

“Es inaudito”, ha comentado perplejo. “Lo terrible es que en Castilla y León hace mucho tiempo que el señor Mañueco nos ha metido en un túnel del tiempo, que vamos hacia atrás, que parece que volvemos a los tiempos del NODO”, ha añadido.

“Ataque intolerable”

Para Tudanca, que ha realizado estas declaraciones al acabar el pleno extraordinario para tomar en cuenta de nuevo la proposición de ley de medidas tributarias tras no aprobarse por un fallo en el voto de PP y Vox, se comete otra vez un “ataque intolerable” a los derechos y libertades de las mujeres, una vez que se haya tenido que modificar el Código Penal para proteger el derecho al aborto ante el “acoso” de los autodenominados como grupos provida, como ha recordado.

El líder socialista ha recordado las dificultades que pasan las mujeres que deciden abortar en Castilla y León, ya que solo hay dos centros públicos que practican y lo que deriva, según los datos que ha comentado Tudanca, en que el 97,5% lo tengan que hacer “fuera de su ciudad, hospital de referencia o en una clínica privada”.

Otro aspecto que ha criticado Tudanca es en el especial hincapié que ha puesto García-Gallardo en que no se cree una 'lista negra' de objetores de conciencia, que aunque el mismo vicepresidente ha reconocido que no existe, Tudanca ha apuntado que ese no es el “problema”, la cuestión es las trabas que se ponen a las mujeres para interrumpir el embarazo.

Sobre la posibilidad derivar a salud mental, Tudanca ha afeado que se quiera trasladar a la sociedad que las mujeres tienen un “problema de salud mental” si quieren abortar según la conclusión a la que ha llegado el vicepresidente. Precisamente, el acceso a la psicología es el contraste que ha querido mostrar tras enseñar la demora de “cinco meses” en las que se tarda en que un especialista de la rama vea a los pacientes.

Por último, Tudanca ha apelado a que Mañueco realice “una profunda reflexión” tras estar semana tras semana tapando un “escándalo con otro” -en alusión al motivo del pleno extraordinario-, lo que hace que Castilla y León se haya convertido en el “hazmerreír” .

“Esto es inaguantable”

Para el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, la medida de Vox es “una absoluta vergüenza”. En su intervención durante el pleno ha dedicado unas palabras a “la última” del vicepresidente García-Gallardo, como ha calificado la medida, en las que se ha referido a PP y Vox para acusarles de la “degradación absoluta de las instituciones”. “Esto es inaguantable”, ha zanjado.

La ministra Reyes Maroto critica la medida

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha criticado este jueves las medidas “provida” y de fomento de la natalidad y ha indicado que “lo que hacen es intimidar a las mujeres para que no ejerzan su derecho al aborto”.

Así se ha pronunciado Maroto en declaraciones a los medios tras asistir a la presentación del vídeo 'Seguridad a bordo' de Iberia, que ha tenido lugar en Matadero, en las que además ha interpelado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preguntándole “qué opina” y si “este es el coste que tiene que pagar el PP para seguir gobernando”.