El viceportavoz del PP entona el 'mea culpa' y pide perdón por el error en la votación en las Cortes de Castilla y León

Primer Pleno del año 2023 en las Cortes de Castilla y León y si para algunos el dicho de 'año nuevo, vida nueva' sirve de lavado de cara y propósito de enmienda, en el Parlamento autonómico se vive aún en diciembre del año pasado. Los procuradores han tenido que acudir a Valladolid a un pleno extraordinario para subsanar el error de PP y Vox a la hora de votar de la Ley de Medidas Tributarias en el Pleno de Presupuestos del pasado 23 de diciembre. Esta vez, ninguno de los grupos se ha hecho el lío entre los botones de 'Sí, No y Abstención' y se ha aprobado la toma en consideración de la citada proposición.

Sí, no y abstención: tres botones son demasiados para PP y Vox en el Parlamento de Castilla y León

Después de unas semanas en las que partidos de la oposición y de Gobierno se encontraban con las espadas en alto cruzando palabras y pidiendo dimisiones -como la del presidente de la Cámara, Carlos Pollán, solicitada por Ciudadanos y Podemos- tocaba volver a verse las caras. El viceportavoz del Grupo Popular, Ángel Ibáñez, uno de los grandes señalados en el tropezón, ha pedido perdón. “Con total humildad corresponde pedir disculpas a quienes servimos, nuestros paisanos, al Gobierno de la Junta, por dejar varada esta ley y por último a esta Cámara, a todos los representantes, personalmente a mi grupo parlamentario”, ha señalado.

En su intervención, el procurador ha reiterado la existencia de un “error” que “nadie querría haber cometido” y ha citado las primeras líneas de 'El camino' de Miguel Delibes: “las cosas podrían haber sucedido de otra manera, pero sin embargo sucedieron así”. Más allá del tono conciliador inicial, Ibáñez ha criticado a la oposición por sus ataques contra la coalición PP-Vox y contra el presidente de las Cortes y ha pasado a mostrar varios recordatorios de cuando el PSOE se equivocó en otras votaciones para pedir “humildad” a los socialistas.

Vox acusa al PSOE de tratar de sacar rédito

Mucho más beligerante ha sido con la oposición el representante de Vox, Francisco Javier Carrera, quien no ha pedido perdón y ha preferido atacar. El talante de la alocución ha pasado por acusar al PSOE de sacar rédito por el error al no querer repetir la votación -aunque el reglamento de la cámara lo impide si es por fallo humano- y hacer “trampas” para trastocar la mayoría que ostentan junto a PP. Carrera, además, ha afeado la actitud de la oposición, de lo que a su juicio, ha sido “una conga de Jalisco de la rapiña” al saltarse el 'fair play' parlamentario. Para el procurador, el PSOE es el culpable de la no aprobación de la Ley de medidas tributarias, y les ha acusado de aspirar a “fabricar una sociedad en la que exista la pobreza y -los ciudadanos- sean dependientes del Estado”.

“Inutilidad” y “falta de trabajo y habilidad” de Vox y PP

La oposición ha coincidido en señalar la gravedad del error y han ahondado en la falta de conocimiento de lo que se iba a votar por parte de PP y Vox. “Es la mayor vergüenza y el mayor esperpento que se ha vivido en la casa de los castellanos y leoneses”. Así se ha expresado la procuradora del PSOE, Rosa Rubio, en su intervención, quién además, ha tachado de “inutilidad” y “falta de trabajo y habilidad”, entre otros apelativos, al fallo en la votación.

Asimismo, se ha sumado al carro de pedir la dimisión de Pollán -donde ya estaban Francisco Igea, de Ciudadanos, y Pablo Fernández, de Unidas Podemos-, y ha aseverado que el presidente de las Cortes “no debería seguir ni un minuto más” en su cargo debido a su actuación el pasado 23 de diciembre en el que se ausentó durante más de 1.30 horas de la Cámara en medio de una votación, algo que no se puede hacer.

Rubio ha acusado a PP y Vox de “no estar a la altura” y “estar capacitado para gobernar” y ha acusado a Alfonso Fernández Mañueco, ausente en ese momento, de no saber lo que estaba votando y ser el responsable de este “circo parlamentario”. “Gracias, señor Mañueco”, ha apuntado de forma burlona.

La socialista, además, ha ironizado con que PP y Vox no saben diferenciar entre los botones para votar y distinguir entre sí o no: “Botón verde y rojo, no son capaces de pensar y razonar, cualquier personaje de Barrio Sésamo lo haría mejor que ustedes”, ha afirmado. Una comparación similar a la que ha hecho el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien se ha valido del programa infantil para acusar a los partido del Gobierno autonómico de no saber “ni votar”, “ni gobernar”.

Asimismo, Fernández ha reclamado la asunción de responsabilidades después de la actuación de Pollán, en la que, como ha señalado el presidente de las Cortes incumplió el Reglamento.

Por parte de Ciudadanos, Francisco Igea ha señalado la “degradación” de la vida política del Parlamento tras los “incumplimientos registrados en el anterior pleno. El representante liberal también ha afeado el anuncio de PP y Vox para renunciar a las dietas, algo que, como ha explicado, ”no se puede hacer“ y que en el caso de los procuradores con dedicación exclusiva cobran, en referencia al portavoz 'popular' Raúl de la Hoz a quién ha culpado de la situación. ”Lo único que tenía que hacer De la Hoz era levantar el dedo y lo hizo mal“, ha recordado para añadir que con este sistema, lo que están haciendo, es que solo los funcionarios se puedan dedicar a la política.

UPL y Por Ávila llaman a reflexionar sobre el sistema parlamentario

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha coincidido en señalar el error y ha tachado de “lamentable y bochornoso” lo vivido. El abulense ha reflexionado sobre la imagen dada a la ciudadanía y ha asegurado que no entiende cómo los ciudadanos no “no están hartos de este espectáculo”.

Pascual ha llamado a la reflexión del sistema de voto por disciplina de partido a la que ha tildado de hacer de “rebaño”. A esa meditación de cómo funciona el sistema parlamentario , también ha apelado el representante de UPL y Soria YA, Luis Mariano Santos. El leonesista ha instado a mirar más allá del “bochornoso espectáculo” y ha afeado a PP y Vox de culpar a toda la oposición de su “torpeza” por no leerse lo que iban a votar y fiarse de una persona.

Una vez aprobada la toma en consideración se abre de nuevo el plazo para la presentación enmiendas, debate en ponencia y comisión para acabar siendo refrendada si no hay nuevos fallos en la votación. En este caso concreto, la Proposición de Ley se tramita de urgencia lo que permitirá reducir a la mitad los tiempos.