El error de PP y Vox en las Cortes de Castilla y León hará que su ley de rebajas fiscales no pueda entrar en vigor antes de marzo

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, haciendo valer la mayoría de PP y Vox, ha habilitado enero como mes hábil para sacar adelante la ley de acompañamiento de los Presupuestos. Tras el error cometido en la votación el pasado viernes, ambos Grupos buscan así enmendar su fallo tras tener que tumbar la Proposición de Ley al posicionarse previamente a favor de las enmiendas presentadas por el PSOE.

Caos en las Cortes de Castilla y León: PP y Vox se equivocan al votar y dejan en el aire su rebaja de impuestos y cumplir los Presupuestos

Junto a la petición para abrir la actividad parlamentaria el primer mes de 2023, le acompañaba tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. Con todo, los plazos internos tanto de Junta como Cortes, fijan en marzo, o como muy pronto finales de febrero, el momento para que la ley de PP y Vox eche a andar, aunque, como han asegurado en reiteradas ocasiones cargos de ambos partidos desde el viernes 23 de diciembre, tendrá carácter retroactivo con fecha a 1 de enero. A pesar de ambas decisiones, los representantes de la oposición han mostrado su descontento por no conocer las fechas concretas para la tramitación.

Pese a querer abarcar desde el primer día del año, hay ciertas dudas que aún no se han despejado, en especial a aquellas medidas que puedan afectar al IRPF y a la declaración de la renta. Otros supuestos, como tasas administrativas también se verían en solfa. Como ha explicado el viceportavoz popular en las Cortes, Ángel Ibáñez, las licencias de caza y pesca sí que serán gratuitas al haber entrado su bonificación en la Ley, de 1 de diciembre, de rebajas tributarias en la Comunidad de Castilla y León que fue publicada por el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el 12 de diciembre de este año. El representante del PP ha dejado claro que no van a modificar nada del texto y que es “idéntico” al ya presentado y que el retraso “no va a acabar generando perjuicio para las personas”.

PP y Vox asumen el error

Tanto Ibáñez como el portavoz de Vox, Carlos Menéndez han reconocido que sus grupos se equivocaron en el Pleno y han coincidido en señalar en que han tratado de enmendar su error de la manera más rápida posible. Lejos de asumir toda culpa por votar mal -en contra de lo afirmado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y procuradora del PP en las Cortes de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, quién ha asegurado que ella (junto a otros dos más) eligieron bien su postura al escuchar el sentido de sufragio de los socialistas-, los 'populares' y sus socios de gobierno han justificado que no contaban con el guion de la sesión plenaria de la mañana del 23 de diciembre y que no conocían la formulación exacta del enunciado.

A pesar de este argumento, como se lo han recordado varios periodistas, el documento estaba colgado en la intranet de la Cortes días antes, algo que permitía su acceso. El viceportavoz del PP se ha desquitado argumentando que es un “documento vivo” y, por ello, es susceptible de modificaciones de última hora. Por su parte, Menéndez ha asegurado que ellos no lo tenían el viernes. Derivado de el error de las votaciones, Ibáñez y Menéndez han adelantado que los procuradores de sus grupos van a renunciar a las dietas correspondiente al pleno extraordinario.

Todos los portavoces de la oposición se quejaron de no conocer el calendario para la tramitación de esta norma, para la que se habilita, a solicitud de PP y Vox, el mes de enero, ya que el pleno de su toma en consideración se podría celebrar en ese mes. En caso de que sea así, Menéndez e Ibáñez informaron que los procuradores de ambos grupos renunciarán a la dieta por acudir a la sesión plenaria.

Otro punto en el que ambos representantes se han desquitado para asumir la totalidad de su fallo es en señalar al PSOE por no querer repetir la votación. Para Menéndez, los socialistas ejercen “una total falta de cortesía parlamentaria” al no querer reiniciar el sufragio, algo que según Ibáñez y el portavoz de Vox es posible en caso de que todos los grupos quieran aunque, este posible no está contemplado de forma concreta dentro del reglamento de la cámara.

Ante estas críticas, la viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha recordado a PP y Vox que “las votaciones no se pueden repetir bajo ningún concepto” como recoge el Tribunal Constitucional y menos “por un error humano”. La procuradora del PSOE, tras conocer que Vox había asegurado que no contaba con el guion de la sesión del viernes, les ha pedido “seriedad” y ha afeado el “poco trabajo” y la “poca implicación” de los parlamentarios de PP y Vox. “De la Hoz se equivoca al fijar el sentido del voto de su grupo. No se podía repetir”, ha sentenciado.

La oposición pedirá informes para ver si Pollán incumplió el Reglamento

Tanto PSOE como Unidas Podemos y Ciudadanos han solicitado un informe a los Servicios Jurídicos de las Cortes para conocer si las decisiones que tomó el presidente de esta institución están reflejadas dentro del Reglamento. Por parte de los socialistas, en concreto, Gómez Urban ha explicado que han reclamado un requerimiento que explique si Pollán faltó a la norma al suspender una votación y salir del hemiciclo, algo que recoge el artículo 84, como ha concretado

Asimismo, el PSOE también ha reclamado por escrito a Pollán que justifique su decisión de suspender el pleno hasta en dos ocasiones, qué hizo durante la hora y cuarenta minutos en la que salió del hemiciclo y el motivo de no realizar una votación nominal de la enmienda a los Presupuestos sobre los enfermos de ELA, que fue aceptada por los miembros de la Mesa de PP y PSOE y que él rechazó.

Francisco Igea, de Ciudadanos, ha exigido la renuncia de Pollán al considerar que es un “incompetente” que “no es capaz de mantener el orden en el Hemiciclo”, además de ser “una persona parcial se ha fumado el reglamento que se ha ausentado de la votación mientras su letrado y su Mesa le decía que no podía hacerlo”.

Misma petición de dimisión ha realizado Pablo Fernández, de Unidas Podemos, quién ha asegurado que ha preguntado directamente a Pollán qué hizo durante esa hora y media que suspendió el pleno. Según el procurador, el presidente de las Cortes le ha respondido que “visionar” el vídeo del enunciado leído y que para PP y Vox fue el motivo de confusión.