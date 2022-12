Caos en las Cortes de Castilla y León: PP y Vox se equivocan al votar y dejan en el aire su rebaja de impuestos y cumplir los Presupuestos

Una redacción confusa han provocado una situación inédita en el Pleno de Presupuestos, suspendido en estos momentos en mitad de una votación. PP y Vox han apoyado las enmiendas del PSOE a la Ley de Medidas que acompaña al Proyecto de Presupuestos de Castilla y León. Con 66 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones, se han aprobado las enmiendas socialistas, que han recibido el resultado con aplausos y silbidos ante la sorpresa del gobierno de coalición. La situación ha provocado la protesta del PP que exigía repetir la votación, mientras que el PSOE ha recordado que no se puede repetir y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha hecho un receso en medio de la votación, algo absolutamente anómalo.

La consecuencia del error al votar es que los Presupuestos no serían posibles ya que las medidas relativas a impuestos han cambiado. De hecho, el impuesto de la caza que eliminó el gobierno, se volvería a cobrar por la enmienda socialista que se ha aceptado, o la bonificación del 100% del tramo autonómico del IRPF para familias numerosas, que con la enmienda del PSOE tendría límite de renta, pero con la de PP y Vox, no. Pero solo son dos de más de 70.

Según los cálculos de este periódico, solo ha votado en contra (como en teoría debían haber hecho PP y Vox) la consejera de Familia, Isabel Blanco Llamas y los 'populares' Rosa María Esteban Ayuso (secretaria segunda de la Mesa de las Cortes) y el vicepresidente primero (también del PP), Francisco Vázquez.

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha intentado en varias ocasiones repetir la votación de las enmiendas del Grupo Socialista a la Ley de Medidas Tributarias que acompaña al Presupuesto de la Comunidad. Raúl de la Hoz ha advertido de las “consecuencias jurídicas” que puede tener no repetir la votación y ha pedido volver a votar “en coherencia entre lo expresado en las intervenciones y el sentido del voto”

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que había votado en contra de las enmiendas, ha apelado al cumplimiento del reglamento. “Si el texto definitivo no es del gusto del Grupo Popular lo que tiene que hacer es votar en contra”, ha afirmado.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha pedido a la Mesa de las Cortes que “presida” el parlamento, y no el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. “Me gustaría que nos explicara qué está pasando. La posición del PSOE es que en ningún caso se puede repetir una votación. Cualquier error y sea responsabilidad de quien sea responsabilidad, pero no hay previsión parlamentaria que faculte a alguien a repetir una votación que ya se ha producido”.

El presidente de las Cortes ha anunciado un receso de diez minutos durante la votación de las enmiendas, ante lo que han protestado a gritos los procuradores socialistas. Finalmente, ese receso en plena votación se ha prolongado durante más de una una hora. Cuando el presidente ha regresado lo ha hecho para afrontar la única solución posible, votar en contra de la Ley de Medidas. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha mostrado su decepción por la situación y ha acusado a la oposición, que según él “ha obstaculizado” al no permitir que se repitiese la votación y ha asegurado “a los ciudadanos de Castilla y León que Junta pondrá en marcha cuanto antes una nueva Ley”. El líder del PSOE, Luis Tudanca ha intervenido a su vez para pedir perdón a los ciudadanos por el “espectáculo” que han dado PP y Vox y mostrarse “anonadado” después de que De la Hoz no haya respetado la separación de poderes -el es procurador en las Cortes pero no forma parte del gobierno-al hablar en nombre de la Junta. “A ver si entendemos lo que es la democracia”, le ha recriminado a De la Hoz. Con 44 votos en contra, 26 a favor y 8 abstenciones (UPL, Soria Ya, Por Ávila y Ciudadanos) la Ley no ha salido adelante.