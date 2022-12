La Consejera de Familia de Castilla y León (PP) pide “reflexionar” tras lo ocurrido en el Pleno y reconoce que votó bien al escuchar al PSOE

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y procuradora del PP en las Cortes de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha invitado a todos los grupos a “reflexionar” sobre la situación que se dio en el último Pleno de las Cortes en el que PP y Vox votaron de forma errónea, lo que llevó a frenar la Ley de Medidas que acompañaba al Presupuesto, al tiempo que ha explicado que ella votó bien, en contra de las enmiendas socialistas, al estar ubicada en el hemiciclo cerca de la bancada socialista y escuchar el sentido de su sufragio.

“La situación que se vivió, en general, no podemos sentirnos orgullosos ninguno”, ha defendido Blanco Llamas ante la situación vivida el viernes en las Cortes después de que los dos partidos que sustentan el Gobierno regional cometieran la equivocación de respaldar las enmiendas del PSOE a la Ley de Medidas Tributarias, lo que conllevó que finalmente tuvieran que rechazar la normativa para tramitarla ahora a través de un Proyecto de Ley impulsado por PP y Vox.

En concreto, votaron en contra todos los procuradores de PP y Vox a excepción de Isabel Blanco Llamas y de los dos miembros 'populares' en la Mesa de las Cortes, Francisco Vázquez y Rosa María Esteban.

De este modo, Blanco Llamas ha considerado que la imagen que se ha dado tras la sesión no es la que se debe transmitir a la ciudadanía, ya que, “independientemente de las votaciones”, detrás de la normativa que se tumbó “hay mucho trabajo” que, a su juicio, se “desvirtúa” por la situación en el Pleno.

Así, durante su visita a Aspaym, la procuradora ha defendido la Ley de Presupuestos de la Junta y la Ley de Medidas Tributarias que, como ha reconocido, introduce “muchos” beneficios fiscales y que se tramitará ahora de “forma rápida” como Proyecto de Ley.

Por último, tras considerar que el enunciado de la votación “podría resultar confuso”, ha reconocido que le dio tiempo a corregir su voto al escuchar el sentido del de el PSOE y darse cuenta que PP y Vox “estaba votando erróneamente.

“A mí me dio tiempo a rectificar porque las luces todavía estaban encendidas al resto de los compañeros, pues aunque lo intentaron, no les dio tiempo a rectificar”, ha señalado, al tiempo que ha considerado que “todos los grupos deberían hacer una reflexión de manera que estas situaciones no se vuelvan a producir”.

“Creo que no podemos transmitir ni aquí, ni en el Congreso de los Diputados, ni en el Senado esa imagen a la ciudadanía porque no representa el trabajo que se hace”, ha zanjado.