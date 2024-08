El PSOE califica de “ficticia” la ruptura del PP y Vox en Castilla y León y centrará el curso político en despoblación y sanidad pública

El secretario general del PSOE de Castilla y león, Luis Tudanca, ha calificado de “ficticia” la ruptura del PP con la “extrema derecha” porque “ayer mismo votaban juntos para restringir el control parlamentario, las posibilidades del partido socialista de presentar iniciativas en las Cortes de Castilla y León”, al tiempo que ha asegurado que se centrará en el próximo curso político en la despoblación y la defensa de la sanidad pública.

Tudanca se ha expresado en estos términos durante su visita a La Granja de San Ildefonso, para participar con sus compañeros socialistas segovianos en la Judiada Popular de La Granja, que se celebra durante las Fiestas de San Luis de este Real Sitio al que Luis Tudanca lleva casi diez años asistiendo.

Allí, el líder socialista ha explicado que los dos asuntos en los que quiere centrar su trabajo político desde el inicio del próximo curso, al llegar a septiembre son “la lucha contra la despoblación, para asegurar la fijación de población, inversiones y empleo en el medio rural, y el blindaje a la sanidad pública”.

Para Tudanca, La Granja es uno de sus sitios favoritos “simbólico para el inicio de curso político”. Y el inicio de este curso debe comenzar, según el político del PSOE, “con optimismo, porque el país vive un buen momento ya que ha pasado años muy duros, sucesivas crisis económicas”.

Pero ahora, ha ahondado Tudanca, “a pesar del ruido, de la furia, a pesar de los discursos de odio, el país crece económicamente, se crea empleo, suben los salarios, las pensiones, y es capaz de haberse convertido, tras años muy difíciles, en la locomotora económica del continente europeo, y debemos ser capaces de aprovecharlo en Castilla y León”.

No obstante, ha comentado que la región no está en la misma situación que el resto de España y que “debemos traer inversiones, traer industrias, ser capaces de revertir la sangría demográfica que sigue siendo la espina clavada en el corazón de Castilla y León, que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer”.

Tudanca ha expresado su deseo de trabajar para proponer “una Ley de Reto Demográfico para atraer pobladores, inversiones, dar incentivos fiscales en el medio rural, para que se fije población y se fijen empresas”.

Además, se ha referido a la sanidad pública regional, a la que cree que hay que blindar “después de un verano en el que hemos visto cómo la Junta es incapaz de prestar en condiciones dignas un servicio tan esencial, especialmente en Atención Primaria, especialmente en el medio rural”.

El socialista ha repasado casos concretos y ha citado que “en Segovia hemos visto problemas en Bernardos, Turégano, y hemos visto problemas en Salamanca, en Zamora. En el hospital de Segovia sigue el déficit de especialistas, como está sucediendo en buena parte del sistema sanitario público de Castilla y León”.

Frente a sus propuestas sobre despoblación y sanidad, Tudanca ha afirmado que “enfrente está el gobierno más inestable y más radical de la historia”.

“Mañueco lleva tres gobiernos diferentes en tres años, y dedica su tiempo a arreglar los desaguisados que él mismo crea. Lo que estropea cuando gobierna con Ciudadanos, lo que estropea cuando gobierna con Vox. A lo que dedica la mitad del tiempo es a arreglar lo que él mismo estropea en la otra mitad de su tiempo”, ha considerado el líder socialista.

Sobre la petición de explicaciones que el PP regional le ha pedido, respecto al exprocurador Cepa (involucrado en un posible caso de abuso a un menor), Tudanca ha asegurado que, en su partido “cada vez que hemos tenido una oveja negra hemos actuado de forma fulminante, no somos tibios, somos rápidos, por la propia regeneración democrática y la imagen de las instituciones y de nuestro partido político”.

Luis Tudanca ha señalado situaciones indeseadas en otros partidos “que tienen a maltratadores condenados aún como cargos públicos. Aquí en Segovia hay un caso muy reciente en el que su responsable conducía un coche oficial triplicando la tasa de alcoholemia permitida: eso es problema del que lo hace, pero cuando lo tapas, cuando lo consientes y no le expulsas de las instituciones y del partido, es responsabilidad de quien le encubre, en este caso, los responsables del Partido Popular en Segovia y en Castilla y León”.

Para terminar, ha recordado los últimos casos del PP regional, en donde “ha habido decenas y decenas de corruptos, confesos y condenados en el gobierno de Castilla y León, que nunca jamás han dimitido, ni el Partido Popular les ha echado”.