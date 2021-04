El PSOE de Castilla y León pierde la PNL sobre el 'decretazo' sanitario gracias a la abstención de Por Ávila

El único procurador de Por Ávila, partido escindido del PP, ha escenificado este miércoles su apoyo al Gobierno de coalición formado por Partido Popular y Ciudadanos. La fallida moción de censura del PSOE, que se saldó con al abandono de una procuradora de Cs, María Montero, para pasar a no adscrita, dejó al Ejecutivo sin la mayoría absoluta. A partir de ahora, si los partidos de la oposición se ponen de acuerdo, pueden bloquear al Gobierno o sacar adelante iniciativas propias. Y esa nueva realidad pudo materializarse con la Proposición No de Ley que presentaba el PSOE. El objetivo inicial era la retirada del 'decretazo' sanitario de noviembre que modificaba sustancialmente las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Debido a la pandemia, argumentaba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, podían retirárseles permisos, flexibilidad horaria, vacaciones e incluso trasladarlos a otras provincias. Un día después de que se registrase esta moción, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, anunciaba su derogación. En plena cuarta ola, argumentaba que ya no era necesario. La realidad era que la PNL socialista podía salir adelante.

A pesar de la derogación, el PSOE no retiró la PNL, porque además de anular el decretazo, instaba a convocar de nuevo la mesa sectorial de Sanidad para negociar las condiciones laborales de los sanitarios. Mientras se debatía, el procurador socialista, Diego Moreno, afeó que el vicepresidente Igea, médico, estuviese en la cafetería de las Cortes.

Como era de esperar, Podemos, se mostró favorable. Su líder, Pablo Fernández, aprobó su intervención para pedir la dimisión de la consejera, Verónica Casado, que en la sesión anterior recomendó "buenas dosis de ansiolíticos" a la oposición y dudó de la salud mental de una procuradora socialista, algo de lo que posteriormente tuvo que desdecirse para que no apareciese en el Diario de Sesiones. Vox y Unión del Pueblo Leonés votaron también a favor. Pero rompió el triunfo el único procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, médico de profesión que meses antes había expresado su "indignación total" por el 'decretazo'. Detrás de su abstención está la reunión que Por Ávila va a mantener con el PP para garantizar la "estabilidad del Gobierno". El presidente del partido, José Ramón Budiño, avanzaba hace unos días que no sería "una carta en blanco".

La última sesión del Pleno fue algo más tranquila que la anterior, que se saldó con la expulsión de la vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes y secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, y con el abandono posterior, de los procuradores socialistas en protesta. Aún así, algún intento hubo de retomar la bronca. La procuradora Marta Sanz (Ciudadanos) arrancó su intervención con un "viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley" en respuesta a Pedro González Reglero (PSOE) y Pablo Fernández (Podemos), que habían comenzado las suyas con un "salud y República", en alusión al aniversario de la Segunda República este 14 de abril.