El PSOE exige a Mañueco que registre el Proyecto de Presupuestos en las Cortes de Castilla y León si quiere negociar

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha exigido al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que registre el Proyecto de Presupuestos en el parlamento si quiere negociar las cuentas de 2025. “O la Junta de Castilla y León aprueba en el Consejo de Gobierno el Proyecto de Presupuestos y lo registra en las Cortes o no habrá nada más que hablar”, ha declarado en una rueda de prensa este martes el líder socialista después de reunirse con el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, para abordar una posible negociación presupuestaria.

Luis Tudanca se ha comprometido a no registrar una enmienda a la totalidad para “facilitar las negociaciones” y agilizar los trámites después de el PSOE respaldara el techo de gasto del PP de Mañueco sin condiciones previas. “Si no [aprueban el Proyecto y lo registran en las Cortes], demostrarán que ha sido todo un farol y un paripé; que no querían dialogar, que solo les importa el señor Mañueco”, ha afeado el portavoz socialista, quien ha exigido “hechos” y “no más buenas palabras”.

“No puede ser que la oposición sea más generosa que el Gobierno”, ha criticado el socialista burgalés, quien ha considerado que Mañueco debió empezar a negociar los Presupuestos antes de anunciarlos y publicitarlos. Fue Mañueco quien me dijo: 'No hay posibilidad previa de negociación previa de los Presupuestos''. ¿Que les ha salido mal el farol? Ya lo siento. Pero fue su jugada“, ha afirmado el portavoz del principal partido de la oposición. El secretario general autonómico socialista ha apostado por una negociación ”con absoluta transparencia“ y ”donde se debe hacer“: en el parlamento a través de debates públicos y enmiendas.

Si Mañueco pretende aprobar los Presupuestos para 2025 y no prorrogar las cuentas de la coalición PP-Vox, necesita al Partido Socialista. Los 31 procuradores del PP no son suficientes y necesita al menos 41 los votos, una cifra que no sumaría con grupos más pequeños de la oposición. El PP solo puede aprobar cualquier trámite con Vox o con el PSOE, y el exvicepresidente Juan García-Gallardo ya ha mostrado su rechazo antes siquiera de dialogar pacto de gobierno con el PP. Para García-Gallardo, “lo más razonable” sería prorrogar las cuentas que negociaron PP y Vox para el año 2024.

Luis Tudanca también ha criticado que Carriedo se haya negado a acatar las Proposiciones No de Ley (PNL) aprobadas en sede parlamentaria relativas a la salud mental, a las apuestas, al desarrollo vinculado a los futuros cuarteles de Montelarreina (Zamora) o al plan estratégico de inversiones de León. La primera vez que se aprobó una PNL de la oposición, Carriedo lo consideró “una inspiración” y no “una obligación directa”. El secretario general del PSOE autonómico ha anunciado que pedirán por escrito a la Junta que cumpla con estos mandatos del Poder Legislativo y otras reivindicaciones del Partido Socialista.