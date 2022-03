Tudanca cree que Vox atenta contra la democracia y ahonda en a “antipolítica” al proponer bajar asignaciones a grupos

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha considerado que Vox atenta contra la democracia y ahonda en la “antipolítica” al proponer una reducción de las asignaciones a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes y recuerda que Castilla y León cuenta con el único parlamento que carece de dedicación exclusiva de sus procuradores, algo que se redujo a 26 de los 81 representantes en la pasada legislatura.

Tudanca se ha referido de este modo a las palabras del líder de Vox en la Comunidad, Juan García-Gallardo, quien ha anunciado una reducción de esas asignaciones, al tiempo que ha plateado estudiar la cifra de dedicaciones exclusivas. No obstante, el líder socialista ha asegurado que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, no ha abordado este asunto durante el encuentro que mantuvieron este viernes de cara a la próxima sesión de investidura del presidente de las Cortes.

Tras insistir en que la subida salarial de los miembros de la Mesa se aplicó de acuerdo a la actualización salarial que también se estableció para los miembros del Gobierno y se incluyó en el proyecto de presupuestos de 2022, Luis Tudanca ha defendido el papel de las Cortes como “poder legislativo, sede de la soberanía de Castilla y León y único sitio en el que están representados los ciudadanos en defensa de la democracia”.

“Algunos ponen en tela de juicio incluso algo tan básico como el Estado del Bienestar, estado social y democrático”, ha afeado, tras lo que ha criticado que pongan en “tela de juicio” las ayudas sociales, con lo que “socavan” los cimientos democráticos.

En este punto se ha referido a que el Gobierno de Madrid haya puesto “en tela de juicio” el informe de Cáritas, algo que “no es causal”. “Es fruto del avance de Vox y del PP en una política antisistema, populista y de extrema derecha”.

En cuanto a las dedicaciones exclusivas en las Cortes Tudanca ha insistido en que la “gente humilde” necesita la política y la democrática. “No es un debate monetario es un debate democrático, ponen en tela de juicio que existan parlamentarios que controlen al gobierno, y esa es la esencia misma de la democracia”.

“Cuando un gobierno trata de poner difícil la representación de la oposición lo que quiere es que la democracia vaya a menos y no a más”, ha zanjado Tudanca.

Por otro lado, ha considerado que el PP da “un paso adelante y otro atrás” en materia de violencia de género y ha reclamado a los dirigentes 'populares' que no renuncien a avances en esta materia por Vox. “Me gustaría que no se renunciara a avances en violencia de genero, nosotros estaremos luchando junto al feminismo para defender a las mujeres y no dar ni un sólo paso atrás en la normativa”, ha señalado. De este modo ha recordado al PP que los socialistas estarán en esta defensa. “No nos vamos a mover del sitio”. “Si el PP va a seguir en el mismo sitio para aprobar leyes que sí reconozcan la violencia de género y avancen estaremos encantados, me darán una alegría”, ha concluido Tudanca.