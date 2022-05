El vicepresidente de Castilla y León acusa a la Agencia Tributaria de “perseguir sin justificación” a las empresas

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha acusado a la Agencia Tributaria de “perseguir sin justificación” a las empresas de la Comunidad, lo que provoca que se marchen a “Portugal, País Vasco, Navarra o Madrid”. Así lo ha expuesto este lunes en el Fórum de Nueva Economía, García-Gallardo: “Nos lo dicen las empresas todos los días. En Castilla y León existe una verdadera persecución y acoso y derribo fiscal a las empresas instaladas en Castilla y León. Esto es algo que nos preocupa y es el origen del problema de muchas industrias”.

García-Gallardo ha negado que su formación sea “machista” porque “tiene la igualdad en su ADN, pero la única igualdad justa y deseable, que es la igualdad ante la ley”, asegurando, a renglón seguido, que “no se puede tratar a las mujeres como discapacitadas porque no lo son, son igual o tan buenas como los hombres”.

“Nosotros rechazamos las cuotas, rechazamos esas cremalleras, aquí hay muchas mujeres, que se dedican a la política, hay directivas de empresas y creo que es un insulto tratar de decirles que necesitan un empujoncito o una ayudita para llegar a los puestos a los que ellas han llegado, no se puede tratar a las mujeres como discapacitadas porque no lo son, son igual o tan buenas como los hombres, por eso no necesitan ninguna cuota”, ha replicado García-Gallardo.

Lo que sí provoca discriminación, según él, es la maternidad. “A las mujeres no las discriminan por ser mujeres en sus puestos de trabajo. Las discriminan porque o son madres o son potencialmente madres”, ha zanjado García-Gallardo. El vicepresidente autonómico ha apostado por dar “un empujón y una ayuda sincera y real para que puedan ser madres y sean las verdaderas heroínas de esta sociedad como ellas merecen”. Ha apostado por mirar “al este” en países como Hungría y tomar medidas como acercar las guarderías a los centros de trabajo o dar ayudas para la contratación de mujeres que “salen de un embarazo”.

“No hay una nación fuerte sin una familia fuerte. Una sociedad de individuos aislados, de familias pequeñas y ausencia de lazos y vínculos familiares es una sociedad débil”, ha defendido.

“Mentes mononeuronales”

García-Gallardo ha defendido la compatibilidad entre ser presidente autonómico y querer terminar con el Estado de las autonomías: “Para personas acostumbradas a argumentos simples y a las concepciones binarias, y para ciertas mentes mononeuronales, solo entienden argumentos de brocha gorda”. Considera que es “ineficaz”, pero cree que esta idea no es “incompatible” con su labor en el Gobierno de Castilla y León para “mejorar la vida de los españoles”. “Mientras el sistema sea el actual, Vox va a seguir concurriendo a todas las elecciones en las que tenga capacidad de mejorar la vida de los españoles”, ha confirmado.

El vicepresidente autonómico ha defendido que la actual redacción de la Constitución “no es la mejor posible” y “se equivoca” en su artículo 2, donde reconoce el derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones” que integran España. “No hay naciones de naciones, no hay nacionalidades, en España solo hay regiones”, ha reivindicado sosteniendo que “la nación catalana nunca ha existido” y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, “se equivoca” al hablar de “nacionalidad catalana”.

También ha revelado en varias ocasiones que no conocía los detalles de asuntos de los que se le preguntaban y ha dicho no tener una “opinión formada” sobre el Toro de la Vega que se celebra en Tordesillas, sobre la responsabilidad de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el caso Pegasus o no conocer permisos de explotación energéticos.