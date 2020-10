El PP arremete contra el PSOE, UPL y Por Ávila con insultos como "felpudos" por apoyar una comisión de investigación sobre las residencias de ancianos

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha arremetido con insultos contra los partidos de la oposición que están a favor de la propuesta del PSOE de crear una comisión de investigación por lo ocurrido en las residencias de ancianos de Castilla y León durante la primera ola de la pandemia.

Para De la Hoz, el PSOE de Castilla y León es "irresponsable" y "desleal" además de "infantil" puesto que "se comporta como el niño se lleva el balón porque no le dejan tirar el penalti", por lo que ha pedido que "deje de dar patadas en la espinilla" a quienes se preocupan de luchar contra la COVID-19. "Dice que la Junta no quiere aportar datos desagregados de las residencias. Como si esto solo se hiciera en Castilla y León, cuando es algo está sucediendo en todo el país y en las autonomías donde gobierna el PSOE los datos de residencias se dan de forma conjunta", ha reprochado. El procurador también ha puesto de ejemplo a autonomías gobernadas por los socialistas como Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y la Rioja, que con peores resultados ofrecen los mismos datos que Castilla y León. Además, ha desmentido que no ofrezcan datos de inspecciones y a remitido a la web de la Junta para comprobarlo. También ha presumido de transparencia y ha aludido a los altos índices que otorgan agencias especializadas a Castilla y León.

Según De la Hoz, se ha cumplido con el compromiso del pacto de reconstrucción con el informe de las residencias, porque era muy claro respecto a cómo se analizaría. "En los trabajos del pacto Podemos sugirió la la comisión de investigación, pero se acordó entre todos que no se llevaría a efecto, sino que se redactaría un informe como el presentado y que la Junta trabajaría en un modelo residencial que supliera las deficiencias detectadas en ese informe", ha recordado.

“La actitud de hacer ruido deviene en irresponsabilidad para obtener un rédito político del sufrimiento y la muerte”, y lo hace el mismo día en que se vuelve a confinar Aranda de Duero, se anuncia el cierre de Burgos para el miércoles y aumentan los contagios", ha recriminado.

Pero De la Hoz ha sido duro también con Podemos, UPL y Por Ávila, a favor de esa comisión de investigación que reclaman los socialistas. "No puedo calificar a Podemos porque hace tiempo que perdió la cabeza y el resto del cuerpo", ha dicho. A Unión del Pueblo Leonés sí que ha querido cafificarlo, para llamarlo "felpudo del PSOE" mientras que de Por Ávila, a quien "creía más serio" ha dicho que ya ha demostrado en las Cortes lo "disperso" que es.

Para Ciudadanos la comisión es una "estrategia de desgaste"

El portavoz de Ciudadanos en la Cortes de Castilla y León, David Castaño, también rechaza la creación de una Comisión de Investigación sobre las residencias durante la primera oleada del Covid-19, que ha sido registrada este lunes por PSOE, Podemos, UPL y Por Ávila en las Cortes, al tiempo que la ve "una estrategia de desgaste", aunque ha reseñado que su grupo sí estaría dispuesto a negociar la puesta en marcha de una global sobre la pandemia, informa Europa Press.

Castaño ha aclarado la afirmación a la que ha hecho referencia el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, sobre unas declaraciones del responsable de la formación naranja en torno a su apoyo a la Comisión que hoy han registrado. "Yo dije en su momento que la apoyaría en función de que se cumpliera o no el punto tres del Acuerdo para la Recuperación", ha defendido en referencia al apartado en el que se requería un informe sobre lo vivido en los centros, algo que sí ha presentado el Ejecutivo regional.

No obstante, Castaño ha defendido que siempre abogó por una Comisión de Investigación sobre la gestión del Covid, "transversal", y no únicamente sobre residencias. "En esta se podrían negro sobre blanco si es que hay que hacerlo", ha defendido el portavoz de la formación naranja en las Cortes, quien ha considerado que habría que valorar si esta Comisión debería impulsarse en el Congreso

"Yo lo que creo es que esto, lo que es, es un acto político de desgaste", ha señalado Castaño, quien ha lamentado que al PSOE no le guste el informe de la Junta sobre residencias, un documento que, como ha explicado, no deja de ser "un punto de partida" para una nueva Ley de Atención Residencial.

"Ante un intento claro de desgastar determinada Consejería nosotros decimos no", ha asegurado Castaño, quien ha insistido en que sí apoyaría una comisión de investigación sobre el Covid en la que "habría que valorar hablar con el presidente y el vicepresidente del Gobierno, no sé si en el Congreso o aquí, para que expliquen por qué ellos no nos trasladaron información que podría haber salvado vidas".