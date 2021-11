No, la Junta de Castilla y León no impondrá el toque de queda "este sábado"

No, la Junta de Castilla y León no aplicará un "toque de queda este sábado". Las aplicaciones de mensajería instantánea están que echan humo con un vídeo altamente compartido del presidente de esta comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, explicando que se aplicaría una restricción horaria; pero no es actual y se ha convertido, al descontextualizarse, en un bulo aprovechando la incertidumbre que existe hoy en día ante el aumento de casos.

Se está compartiendo masivamente por WhatsApp una noticia emitida por el Canal 24 Horas de Radio Televisión Española del 23 de octubre del año pasado, cuando Mañueco se reunió con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. En el vídeo, sacado de la aplicación RTVE Play, se ve cómo el presidente de Castilla y León se refería hace más de un año a la aplicación del toque de queda en una comparecencia conjunta con el ministro Illa, tras mantener una reunión de trabajo sobre la pandemia.

Se puede escuchar cómo el presidente de la Comunidad declaraba que habían informado de esta medida a los grupos de la oposición y precisó que se están buscando los instrumentos jurídicos necesarios para que entre en vigor "mañana mejor que pasado", aunque en otros momentos se refirió al fin de semana. Finaliza el vídeo diciendo el máximo mandatario autonómico que "a lo largo del día de hoy, se tomará una decisión". Finalmente, entonces, hace más de un año, se decidió también levantar los confinamientos perimetrales, pero esto no se escucha en la pieza televisiva.

La falta de referencia temporal de la aplicación RTVE Play, facilita la confusión. Al no poderse ver la fecha en la que se emitió esta pieza, los que la han pasado para engañar a los demás y meter miedo han conseguido su objetivo. En ILEÓN hemos podido verificar que no corresponde a la actualidad y que se emitió hace ya justo 13 meses. Esta tarde una web de noticias falsas digital de León ha publicado la noticia como si fuera cierta, aumentando el desconcierto entre la población.

"No hay planteada ninguna medida de restricción horaria"

Sin embargo, a día de hoy, 24 de noviembre de 2021, la Junta de Castilla y León no tiene planteada ninguna medida restrictiva de estas características. De hecho, la tasa de incidencia a 14 días por cada cien mil habitantes de hoy, 23 de noviembre de 2021, se encuentra en 174,04 y ayer mismo la Comisión Interterritorial de Salud aumentó a 300 el umbral para que se pudiera considerar 'riesgo alto' y comenzar a aplicar medidas.

La Junta de Castilla y León, en boca de su consejera de Sanidad, Verónica Casado, apuntó ayer en una visita a la provincia de León que la Administración autonómica sólo se plantea en estos diez días finales de noviembre de 2021 la imposición del 'pasaporte covid' en interiores y locales de ocio. Pero que es una circunstancia "que están estudiando los servicios jurídicos", para evitar que los tribunales la tumben como ha ocurrido en el País Vasco.

Pese a que sí se está produciendo un aumento evidente de contagios del coronavirus, éstos no están colapsando los hospitales ni las UCI como ocurría antes de la vacunación. "Los contagios ya no son la medida, sino si los hospitales y las ucis se llenan de gente, que no está ocurriendo en la actualidad. Sólo habrá restricciones duras del tipo de limitaciones horarias o reducción de aforos si aumenta la incidencia hospitalaria, mientras hay que tratar ya al coronavirus como una gripe, teniendo en cuenta que es fuerte y puede afectar a las personas mayores y a los no vacunados", explican desde fuentes de la Junta. "Desde luego ese vídeo que está circulando no se corresponde con la realidad actual; es un bulo en toda regla", remachan.