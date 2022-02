El alcalde de Palencia se somete a una cuestión de confianza para desatascar los presupuestos

El alcalde de Palencia, Mario Simón, se someterá a una cuestión de confianza, a petición propia, al no poder sacar adelante los presupuestos para 2022 del Ayuntamiento de la capital durante la celebración del pleno extraordinario.

Los votos en contra de Ganemos, Vox y PSOE al presupuesto municipal han hecho que el edil palentino convocara otro pleno extraordinario para el próximo viernes en el que se votará la cuestión de confianza sobre su persona. Tras lamentar tener que tomar esta decisión, Simón ha ofrecido el sillón a la oposición ya que no ve otra salida al estar en un Ayuntamiento "maniatado".

Presupuestos necesarios

El alcalde ha apuntado que el equipo de gobierno, formado por una coalición entre Ciudadanos y Partido Popular, ha presentado unos presupuestos que son "los que necesita Palencia", generan empleo, mejoran el turismo y dan una solución al pago de la sentencia de la calle Jardines. Además, "Garantizan poder seguir prestando servicios y realizar las o inversiones necesarias", ha añadido.

Simón ha explicado que durante un mes han estado disponibles para la oposición, bien en reuniones o en comisiones, pero que tanto PSOE, como Ganemos como Vox "han continuado en el no" a las cuentas para el presente año, sin proponer alternativas y sin "ninguna voluntad negociadora".

Así, ante la imposibilidad de dar luz verde a los presupuestos y "anteponiendo los intereses de los palentinos a los intereses ideológicos y partidistas", el regidor ha recurrido a la figura de la cuestión de confianza, una herramienta desbloqueadora, para poder dotar a la capital de un presupuesto durante el presente año.

Esta figura la tendrán que ratificar el próximo viernes los partidos de la oposición, porque ya cuenta con el apoyo de los concejales del equipo de gobierno, o de lo contrario, presentar una moción de censura en el plazo de un mes. Si apoyan al alcalde, los presupuestos quedarán aprobados y si no presentan la moción, también, por lo que "se perderá un mes", ha señalado Simón.

"No vale el no por el no, hay que presentar alternativas porque no es el momento de anteponerse a los intereses de Palencia".

Fondos Next Generation

Asimismo, el edil palentino ha condicionado la premura ante la reciente comunicación de la concesión de más de tres millones y medio de euros para Palencia de los Fondos Next Generation.

Simón ha manifestado que para que lleguen esos fondos el Consistorio palentino debe aportar el 10 por ciento del coste de los proyectos aprobados, como el mirador de Cristo y la Tejera, más el IVA, por lo que necesitaría 900.000 euros que saldrían de los presupuestos municipales.