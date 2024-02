No dimite el concejal de Vox en Palencia condenado por agredir a un hombre y llamarle “puto cojo de los cojones”

El concejal de Vox en Palencia condenado por agredir a un hombre y llamarle “puto cojo de los cojones”, Ricardo Carrancio, se niega a dimitir a pesar de que el Ayuntamiento ha aprobado una moción para exigir su cese del cargo. “No voy a entregar mi acta por mi ética moral y porque no cometí esos hechos”, ha asegurado en el pleno este jueves el edil de Vox, que ha recordado que él no está afiliado a Vox a pesar de que fue en sus listas para las elecciones locales.

La moción ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del PSOE y de IU-Podemos y la abstención del PP y de Vox, que sí le han pedido que dimita. Carrancio ha votado en contra y ha rechazado entregar su acta como concejal y diputado provincial.

“Acato la sentencia y rechazo tajantemente su fallo. No he proferido expresiones difamatorias contra nadie. Jamás estuvieron en mi mente ni en mi boca. Nunca ha tenido un comportamiento como el descrito. Se me ha difamado”, ha insistido Carrancio, quien ha explicado que ha presentado un recurso contra la sentencia, que le condena a pagar 450 euros.

“Si no es acompañado, seguiré solo”, ha afirmado Carrancio, quien ha asegurado que no está en el Ayuntamiento por “intereses personales” sino para “mejorar la vida” de los palentinos. En los hechos probados de la sentencia se refleja que Carrancio llamó “puto cojo de los cojones” y golpeó en el pecho a una persona con discapacidad en abril de 2023, antes de ser concejal.

Carrancio ha calificado la moción —impulsada por IU-Podemos— de “improcedente” y a acusado a la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, de montar un “circo mediático” en su contra. “Solo persigue su interés personal a coste de los míos. Se cree que tiene proyección política, y se les ha acabado porque hace mes y medio en el partido le abrieron la puerta a los dos”, ha reprobado a la concejala.

La portavoz del partido de extrema derecha ha cargado contra Carrancio por su “deslealtad, engaño, uso de la mentira, instrumentalización del grupo municipal a su beneficio, traición, falta de compañerismo y desprecio”. “Su conducta ha sido a lo largo de estos nueve meses impropia de un cargo público y totalmente inadecuada para representar a los palentinos y a Vox”, ha afeado.

Sonia Lalanda ha destacado que un concejal “no puede permitirse el lujo de envolverse en la soberbia” y de “esperar a que el manto del silencio lo borre todo”.

Lalanda ha lamentado que el Grupo Municipal no supo de este proceso judicial hasta que la noticia saltó a los medios de comunicación. “No nos informó en ningún momento. Dijo que el 18 de enero no podía acudir al pleno porque estaba enfermo. Resultó que tenía que ir a este juicio. Utilizó a esta portavoz para mentir a la alcaldesa, el pleno y los palentinos. Lo lamento públicamente”, ha expresado.