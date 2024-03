Cierra sus puertas la emblemática librería anticuaria La Galatea de Salamanca

La reconocida librería anticuaria La Galatea de Salamanca cerrará sus puertas en la histórica calle Libreros de Salamanca el próximo 30 de marzo, después de que su propietaria haya recibido la noticia de que el dueño ha vendido el edificio donde se alberga.

“Me tengo que ir de aquí en un mes y no te imaginas lo que hay aquí, libros, muebles, objetos. Me tengo que ir e intentar reducir el tamaño de lo que tengo en estas semanas”, ha explicado a EFE desde La Galatea, en una mañana atareada de viernes, su propietaria Begoña Ripoll.

'La Galatea', que vende libros antiguos originales de a partir del siglo XVI, es una referencia para quien visita Salamanca por su carácter de librería especializada, por su estética particular y también por su ubicación a sólo unos pasos de la famosa fachada del edificio principal de la Universidad de Salamanca, donde centenares de turistas buscan cada día la rana.

“Cuando vengan en verano, yo ya no estaré”, lamenta Ripoll, que abrió su negocio en 1996 y que se imaginaba “muriendo” como librera en ese local que tiene forma de vivienda, fue una casa, de la que ahora debe marcharse.

“Nunca hubiera cerrado mi Galatea si hubiera estado en mi mano evitarlo, pero ahora ella y yo dejaremos nuestro hogar”, ha escrito en un texto en el blog de la librería que ha titulado “La pascua triste”.

En ese escrito detalla cómo se enteró de la noticia: “Hace apenas once días recogí una carta certificada de parte de la propiedad de la calle Libreros, nº 28, donde se me comunicaba oficialmente que el precioso edificio donde está mi Galatea ha sido vendido y que, todo muy legal, por supuesto, debía desocuparlo en apenas dos meses. Exactamente el próximo 10 de abril. Perdón, quizás el 13, no estoy para muchas exactitudes”.

La Galatea es una referencia para los bibliófilos, que ya han comenzado a lamentar la noticia de su cierre en redes sociales. Está especializada en la compra y venta de libros antiguos originales de los siglos XVI al XIX, primeras ediciones de literatura del S. XX, libros dedicados, documentos antiguos, manuscritos y cartas autógrafas.

También tiene un fondo selecto de libros esenciales de historia, filosofía, humanidades, ensayo, política, artes y ciencias del S. XX. Hace tasaciones certificadas y asesora a sus clientes en la formación de sus bibliotecas. Además, pertenece a la Liga Internacional de Libreros Anticuarios (ILAB) y a la Asociación Ibérica de Librerías Anticuarias (AILA) de España.