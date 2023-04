Ciudadanos prescinde de su concejal de la “pequeña Dubái” para el 28M en Salamanca

El concejal de Ciudadanos en Salamanca Fernando Castaño ha anunciado este jueves que su partido lo ha dejado fuera de las listas de las municipales del 28M, tras la polémica del proyecto para convertir a la ciudad en una “pequeña Dubái” con inversión de países del golfo Pérsico.

¿Una 'Dubái' en Salamanca?: supuestos jeques planean nuevos barrios, teleférico, planetario y 30 paradas de tranvía

Más

“Yo no me he bajado de las listas, me han quitado. Me lo han comunicado, que me ha vetado Ana Suárez” -candidata del partido y primera teniente de alcalde-, ha dicho Castaño en declaraciones a EFE.

Castaño y Suárez eran “íntimos amigos” hasta que estalló a nivel nacional el escándalo por el congreso inversionista Peace City World a finales de enero, en el que se anunció la participación de grandes empresas que luego negaron ese vínculo y cuyo impulsor principal, José María Fuentes, acabó despedido y denunciado por ganar un concurso público de asesoría municipal con un título universitario falso.

“Desde el principio yo he notado el apoyo del partido a nivel nacional y a nivel de Castilla y León. Ana Suárez se quejó de mí y el partido dijo que el congreso había sido un éxito”, ha explicado Castaño, que en las anteriores elecciones fue el número 2 de Cs en Salamanca, donde gobiernan en coalición PP y el partido naranja.

En esa posición le sustituirá Pedro Manuel García Calvo, Jefe de Sección de Programas de Movilidad en Universidad de Salamanca (USAL), algo que el partido no ha anunciado oficialmente pero que Castaño da por “público”.

“He sido víctima de una persecución”

Ahora la dirección del partido a nivel nacional no ha logrado que pueda repetir en las listas a las municipales como era su deseo, porque sigue “creyendo en el proyecto de Ciudadanos”.

“Hay que entender la postura del partido en esta tesitura, la candidata es Ana (Suárez). Es una decisión casi obligada que no quieren tomar”, ha apuntado el concejal.

Este jueves se cumplen justo dos meses desde que el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), cesó como concejal de Turismo a Castaño, que era amigo de muchos años de Fuentes y el principal valedor político del proyecto de “la pequeña Dubái”.

Castaño perdió después la portavocía municipal de su partido, algo que atribuye también a la voluntad de Ana Suárez. “Yo he sido víctima de una persecución sin sentido”, ha afirmado el concejal, tras ser preguntado por si se considera el chivo expiatorio de esta polémica.

Castaño, abogado de 52 años, pensaba que su etapa política seguiría más allá de estos ocho años, pero asume “que la vida sigue” y está dispuesto a “empezar proyectos nuevos” una vez termine su tiempo en el Ayuntamiento este año.