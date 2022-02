El Ayuntamiento de Segovia aprueba los presupuestos para 2022 con el voto de calidad de la alcaldesa

El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado con mayoría simple en el pleno ordinario del mes de enero el Presupuesto Ordinario para el ejercicio 2022, que suma una cantidad de 66.611.915,89 euros, que ha tenido el visto bueno en tercera votación tras el voto de calidad de la alcaldesa, Clara Luquero.

Los grupos municipales que forman el equipo de gobierno, es decir, PSOE e Izquierda Unida, han votado a favor de la aprobación de los presupuestos, mientras que Podemos, que tiene vigente un acuerdo de gobernabilidad con el equipo de gobierno se ha abstenido para no bloquear su aprobación, aunque no estaban de acuerdo con estos presupuestos, en contra de los que han votado PP y Cs.

Por lo tanto, la votación quedaba empatada con 12 votos a favor y otros tantos votos en contra, por lo que se ha repetido y, tras volver al empate, la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, ha utilizado el voto de calidad para sacar adelante las cuentas.

Luquero, antes del debate, ha afirmado en su intervención que estos presupuestos "suponen un gran esfuerzo para las arcas municipales", también que era "el mayor de los últimos años" y que, con ellos, pretenden "dinamizar la actividad económica" poniendo los barrios en el centro de las inversiones.

La alcaldesa ha señalado que el 80 por ciento del presupuesto se destina a servicios públicos básicos, a acciones de promoción y protección social, a producción de bienes públicos como son la educación, la cultura, el ocio y el deporte y a actuaciones de carácter económico, en un ejercicio en el que se destina menos del 7 por ciento al pago de interés y a la amortización de deuda y apenas un 14 por ciento a actuaciones de carácter general.

Por otro lado, el portavoz de IU, Ángel Galindo, ha recalcado que tenían claro que querían "poner los barrios en el centro de las inversiones, dar un impulso a las políticas sociales, que son las que protegen a las personas, y también que las políticas ambientales fuesen un eje fundamental del trabajo municipal".

Problema de gestión

El portavoz de Podemos, Guillermo San Juan, como ya dijo a lo largo de esta semana, ha afirmado que no podían votar en contra de estos presupuestos porque llevaba muchas iniciativas que ellos mismos propusieron para los presupuestos del ejercicio anterior.

"El problema de estos presupuestos no son los contenidos, el problema es que no se llegaron a realizar", ha asegurado San Juan, quien también ha dejado claro que "lo que genera duda no son los contenidos si no la capacidad de gestión".

Por parte de la oposición, la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, ha criticado que "estas no son las cuentas que necesitan los segovianos" ni las de una ciudad "que trabaja por la modernidad y por el futuro de su gente" y que también demuestran "el inmovilismo, la apatía y la falta de capacidad de gobernanza pública".

El PP, en palabras de su portavoz, Pablo Pérez, ha denunciado que "lo presentan casi ya en el mes de marzo" y "con la excusa" de la modificación del impuesto de plusvalías, cuando ha afectado a todos los municipios y han presentado sus cuentas "en tiempo y forma".

Formas inadecuadas

Los grupos municipales en la oposición ha expresado que las formas de presentar estos presupuestos no han sido las adecuadas.

Así, Noemí Otero ha afeado al equipo de gobierno "la falta de interés por parte del equipo de gobierno en buscar el consenso, en la ausencia por tener un mínimo interés por crear espacios de diálogo y negociación para proyectar estos presupuestos".

También, la portavoz de Cs ha incidido en que "es una falta de respeto institucional por parte del equipo de gobierno, y más en especial por parte de la alcaldesa, informar del proyecto de presupuestos ante los medios de comunicación, sin haberlo hecho ante los integrantes de esta corporación municipal".

Por parte del Grupo Popular, Pablo Pérez, ha aseverado que "las formas" son el "síntoma" de que el equipo de gobierno tiene la ciudad de Segovia "abandonada en la gestión" y ha asegurado que "se dedican únicamente al marketing, a su circo propagandístico". Pérez ha calificado de "vergonzoso" que el PP, principal grupo de la oposición, se haya enterado por los medios de comunicación de la propuesta presupuestaria.

"Esto es la evidencia de que ustedes se han apropiado el ayuntamiento de Segovia, y es deber primeramente presentarlo al resto de los grupos y luego ya a los medios de comunicación, a no ser que lo que ha ustedes le importe realmente sea la propaganda y el marketing", ha zanjado el portavoz 'popular'.