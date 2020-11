El Ayuntamiento de Valladolid no subirá el sueldo a los trabajadores de Auvasa por la situación de déficit

El Ayuntamiento de Valladolid y los representantes de los trabajadores de la empresa municipal de transporte en autobús, Auvasa, no han alcanzado un acuerdo en el Serla en la última reunión mantenida ante la petición sindical de aplicar a este colectivo la subida laboral del 2% que corresponde a los funcionarios, aunque el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, ha recordado que estos empleados no tienen dicha consideración funcionarial.

En declaraciones a Europa Press, Vélez ha apuntado que el hecho de que no haya habido acuerdo no impide que esta medida se pueda tomar antes de final de año, pero en el momento actual, ha justificado, con la situación económica de la empresa, afectada por una pérdida de viajeros de cerca del 50 por ciento con motivo de la pandemia y un déficit previsto de 4,5 millones de euros en 2020, "no se puede" aplicar ese incremento salarial.

En cualquier caso, Vélez ha recordado que los trabajadores de Auvasa "no son funcionarios", por lo que la subida del 2% general solo es "una referencia, pero no una obligación para la empresa".

Además, ha añadido que durante "tres meses" de este año, en el confinamiento del primer estado de alarma, "la mitad de los trabajadores" ha estado en casa y ha percibido su salario habitual, ya que ha aseverado que la representación sindical "no apoyó el ERTE", si bien en cualquier caso esta medida solicitada por Auvasa a finales de marzo no fue permitida por la Junta de Castilla y León.

Por otro lado, Vélez ha apuntado, ante otra reivindicación de los representantes de los trabajadores como es la realización de test de detección del coronavirus a los conductores de Auvasa, que esa decisión no corresponde a la empresa de transporte, sino a las autoridades sanitarias, en este caso a la Junta de Castilla y León, y al servicio médico del Ayuntamiento.

Críticas de la oposición

El concejal del Grupo Municipal Popular, Alberto Gutiérrez, ha criticado esta negativa de Auvasa y del equipo de Gobierno a incrementar el 2 por ciento el sueldo a los trabajadores de la empresa de transporte, "como la que todos los funcionarios públicos disfrutan desde enero de 2020".

De hecho, Gutiérrez ha calificado la decisión de "deleznable", porque Auvasa no favorece una mejora de condiciones de los trabajadores que, además de no beneficiarse de la subida, "no tienen acceso a test de detección del coronavirus".

Además, el edil 'popular' ha puesto en contraposición la actitud con los trabajadores con la que se tuvo con el gerente de la empresa, Álvaro Fernández Heredia, que percibe "10.000 euros más" al año con respecto a su predecesor "por menos responsabilidades", ya que Gutiérrez ha recalcado que al directivo no se le ha exigido residir en Valladolid.

Alberto Gutiérrez se ha referido a otra negativa del equipo de Gobierno, en su caso a aprobar una gratificación extraordinaria para los trabajadores de Auvasa, algo que Vélez ha recordado que se denegó como propuesta en un Consejo de Administración de Auvasa porque no se proponía "de donde salía el dinero". Por ello, el edil socialista ha recordado que en septiembre el equipo de Gobierno propuesto en el grupo de trabajo para la recuperación de la crisis una aportación adicional de 1,5 millones de euros para Auvasa, ante la cual el PP no estuvo a favor.