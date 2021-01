La Junta de Castilla y León denuncia que el desfile de los Reyes Magos en Valladolid "incumple la normativa"

La Junta de Castilla y León anuncia que el desfile de los Reyes en Valladolid "incumple la normativa". Así de tajante lo ha anunciado a través de Twitter el vicepresidente autonómico y portavoz de la Junta, Francisco Igea. Además, ha indicado: "existe un delito que es el de desobediencia y otro que es el de prevaricación".

El Ayuntamiento de Valladolid ha organizado carrozas por toda la ciudad que recorrerán los barrios para que los niños les vean desde los balcones, igual que ha hecho el Ayuntamiento de León. Del desfile que ha organizado León, por ejemplo, durante todo el día, el vicepresidente autonómico no se ha pronunciado.

Incumple la normativa y así se le ha comunicado https://t.co/nhVWaNyiTg — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) 5 de enero de 2021

Minutos más tarde, Igea ha publicado en Twitter el requerimiento recordando la normativa "que se ha enviado al alcalde de Valladolid". La Junta solicita que no se celebre el desfile "para evitar una elevada afluencia con riesgo de aglomeración de personas en la vía pública.

Este es el requerimiento recordando la normativa que se ha enviado al alcalde de Valladolid pic.twitter.com/32HaJu5zRw — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) 5 de enero de 2021

Además, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha pedido en la rueda de prensa de este martes que el día de Reyes -mañana- no se junten unidades de convivencia, como sí se ha permitido en Nochebuena, Navidad y Nochevieja. "Los regalos ya se ocuparán los Reyes de dárselos a los niños", ha asegurado Casado. "Me gustaría que no hubiera ni una sola cabalgata porque no creo que sea el momento más oportuno para este tipo de eventos", ha subrayado Casado.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha defendido el programa local de La Mañana de COPE que el Ayuntamiento "cumple escrupulosamente" la normativa con este desfile porque "no ha hecho ninguna cabalgata". Se harán recorridos "amplios" para que no haya problema para verlos.