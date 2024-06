El PSOE pide a Carnero un pleno extraordinario para que rinda cuentas por ser un alcalde a “media jornada”

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado la celebración de un Pleno Extraordinario para que el alcalde, Jesús Julio Carnero, explique a la ciudadanía por qué es mejor que la ciudad tenga un alcalde a “media jornada” al tener que compatibilizar su cargo de regidor y el de senador..

Tras un año en la Alcaldía y en el Senado, el PSOE ha considerado “ineludible” que el regidor “rinda cuentas de su dedicación a la Alcaldía y a la Ciudad de Valladolid”. Carnero convocó un pleno sobre el estado de la ciudad el 17 de junio en el sacó pecho del “éxito” de su gestión y centró buena parte de su discurso en cargar contra la herencia recibida del anterior equipo de gobierno y criticar a su antecesor en el cargo, el ahora ministro de Transporte, Óscar Puente, al que acusó de no querer hacer nada por Valladolid.

El portavoz socialista en el consistorio, Pedro Herrero,ha asegurado que el despacho del alcalde se ha pasado vacío en torno a “80 mañanas” desde que Carnero tomó posesión hace un año. El concejal ha indicado que “el alcalde no pasa todos los días porque tiene que compaginar los dos cargos que él ha elegido a costa de los vecinos de Valladolid”.

“Tiene dos cargos y cobra de los dos, y no viene por aquí y tiene el desparpajo de decir que es un desgraciado que no sabe hacer otras cosa en la vida más que trabajar. No señor, lo que es usted es un privilegiado”, ha aseverado Herrero.

Herrero ha tirado de refranero para criticar a Carnero: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces” y “Quien mucho abarca poco aprieta”, ha afirmado para afear al alcalde que “alardee de algo que no hace” y se disperse entre “Madrid y Valladolid”. “Es evidente que no desempeña sus funciones de forma adecuada, al menos su responsabilidad en la Alcaldía”, ha subrayado el portavoz socialista.

El concejal del PSOE también ha relatado cómo “nada más tomar posesión” como senador, Carnero creó “un polémico puesto de Coordinador de Políticas Públicas” para realizar funciones que anteriormente ejercía un teniente de alcalde. Todo ello, “dotado con un sueldo de teniente de alcalde, a la medida de su compañero de partido, ex jefe de gabinete en la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial”.

Se trata del definido por la oposición como “alcalde B”, que supone un “sobrecoste de 156.762 euros anuales para las arcas públicas”, como ha relatado Herrero. “Esta maniobra, lejos de ayudar a cubrir la ausencia del señor Carnero o de suponer un revulsivo para la gestión municipal, ha ocasionado un grave trastorno en el seno de la organización, inmersa en la parálisis y la improvisación”, ha apostillado.

El edil ha afeado al regidor que dijera en enera que “cuanto más senador” es, “mejor alcalde” es. “Los meses pasan y el alcalde se niega a dar explicaciones ante las preguntas que formula el Grupo Municipal Socialista todos los meses acerca de su actividad en el Senado y de los supuestos beneficios que tiene su puesto en la Cámara Alta para la ciudad de Valladolid”, ha apuntado Herrero..