Los sindicatos advierten a la Junta de Castilla y León que no aceptarán que quite ayudas a empleados de empresas en crisis

El secretario autonómico de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, ha sido tajante este sábado, 1 de mayo, al advertir a la Junta de Castilla y León de que los sindicatos no se van a quedar parados y no aceptarán pacíficamente que "arrebate" las ayudas que se conceden desde hace doce años a los trabajadores de empresas en crisis ya que, en su opinión, no hay razones económicas en la Comunidad para hacer este recorte.

"El Gobierno tiene que entender que los sindicatos no vamos a aceptar de ninguna manera que después de doce años se quiten las ayudas que se dan a los trabajadores y a las trabajadoras de empresas en crisis. No podemos aceptar que se les arrebate, que se les quite porque no hay razones", ha sentenciado el sindicalista que se ha preguntado si puede haber alguna razón política para pretender "domesticar" y "doblegar" a los sindicatos y a los trabajadores.

"Nosotros no lo vamos a aceptar (...) se pierde la moderación, se entra en la radicalidad, se entra en el enfrentamiento y es inaceptable para nosotros", ha aseverado Vicente Andrés en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la concentración convocada por UGT y CCOO en el paseo de coches del Campo Grande de Valladolid en el Día del Trabajador y en la que han dado cita unas 4.000 personas, según los sindicatos.

Andrés ha recordado a la Junta de Castilla y León que esta misma semana se ha aprobado en las Cortes la eliminación casi en la práctica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones --quedará bonificado al 99 por ciento-- que, según ha reprochado, sólo beneficiará "a los más ricos" ya que ya estaban exentas las herencias inferiores a los 400.000 euros.

"Recortar eso y no pagárselo a los trabajadores que cobran 600 o 700 euros en la hostelería, el comercio o el turismo no tiene ninguna explicación", ha lamentado el dirigente de CCOO que se ha referido en concreto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que entienda que los sindicatos no van a aceptar de forma pacífica la pretensión del Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos.

A esto ha añadido que 2020 terminó con un superávit en las cuentas autonómicas y que se han aprobado en 2021 los presupuestos más expansivos en la historia de Castilla y León a lo que ha añadido la reciente sentencia que obliga al Estado a pagar a la Comunidad el IVA de 2017, más de 180 millones de euros, según reivindica la Junta para destinarlos a las pymes, a los empresarios y a los autonómicos.

"Y para los trabajadores ¿qué? ¿no somos de esta Comunidad?, se ha preguntado Vicente Andrés que ha recordado a la Junta que los empleados son la masa mayoritaria que habita Castilla y León para la que ha reclamado ayudas para la gente que "entra y sale del mercado del trabajo" y que está "con un pie en la calle y otro en la empresa cobrando 600 o 700 euros en una economía de subsistencia".

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, que se ha dirigido por su parte al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y a la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ambos de Ciudadanos, para que dejen a un lado las declaraciones públicas y se sienten en la mesa de negociación para poder llegar a acuerdos.

Tras reconocer los avances en las distintas mesas de negociación, Temprano ha aclarado que sólo faltan las políticas activas de empleo por lo que ha advertido de que no van a parar hasta que se consiga llegar a todas las personas. "No puede ser que en esta Comunidad Autónoma las políticas activas de empleo, que son responsabilidad del Gobierno de la Junta de Castilla y León, están demostrando mes a mes que son un completo fracaso", ha aseverado ante el aumento del desempleo y de la precariedad mientras se pierde población activa y las coberturas sociales siguen a la baja.

Temprano ha apelado a responsabilidad de la Junta de Castilla y León a la que ha pedido que cumpla "de una vez por todas" con los ciudadanos de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, el sindicato, CNT se ha concentrado este 1 de mayo en la Plaza del Ayuntamiento de Valladolid.