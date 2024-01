El nuevo director del Centro del Cáncer de Salamanca busca fichar a un “Mbappé” científico

El nuevo director científico del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca (CIC), el doctor Xosé Bustelo, se marca como reto la incorporación a esa instalación de un “Kylian Mbappé” —el futbolista de la selección francesa y del equipo de ese país PSG— en el campo científico e investigador y también ampliar el número de mujeres investigadoras.

Así lo ha trasladado este jueves durante la presentación en rueda de prensa del nuevo equipo al frente de este centro, que depende de la Universidad de Salamanca, para los próximos cuatro años, tras dar el relevo al doctor Eugenio Santos

El “gran reto” del nuevo equipo directivo es traer buenos profesionales a la instalación de la Universidad de Salamanca (USAL), ha trasladado.

Xosé Bustelo se planeta acercar a Salamanca a “buena gente”, en referencia a profesionales competentes y que rejuvenezcan la plantilla para tratar de que al término del cuatrienio el CIC esté en una posición aún más competitiva a nivel nacional e internacional.

En esos fichajes, Bustelo ha tirado de analogía futbolística compartiendo con los presentes que su objetivo es buscar la incorporación de un 'Kylian Mbappé' pero en el campo científico e investigador. Y también ha trasladado como objetivo ampliar el número de mujeres investigadoras.

Como otras metas, el doctor Bustelo ha señalado el fortalecer las actividades científicas y actualizar el equipamiento y las infraestructuras de una instalación que tiene ya 25 años, con el fin de avanzar en la competitividad.

A su juicio, es una modernización necesaria tanto en el equipo básico como en los “equipos de frontera”, que son los que verdaderamente marcarán el progreso.

Además, el nuevo director del CIC ha advertido de que seguirán luchando por una mejor y mayor financiación de los gobiernos autonómicos y estatales, buscando fórmulas que le permitan explicar mejor sus proyectos, y que llegan con el propósito de comunicarse de una manera más óptima con la ciudadanía salmantina y castellanoleonesa e implicarlos más en el propio centro, que se sienta como “parte de la ciudad” igual que pueden ser sus catedrales.

Xosé Bustelo ha estado acompañado en su presentación de su equipo, compuesto por los doctores Alberto Orfao, como vicedirector de Asuntos Clínicos y buscará acentuar la relación entre el CIC y el personal clínico del Hospital de Salamanca; David Santamaría, como vicedirector de Programas Científico—Técnicos; y María Sacristán, como vicedirectora de Actividades de Formación, cuya tarea será cumplir con la apuesta de formar al talento joven que llegue.

Bustelo se doctoró en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela en 1990 y después continuó su carrera científica en Estados Unidos, en el Bristol Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute (Princeton, New Jersey) y el Department of Pathology de la State University of New York (Stony Brook, New York).

Desde su regreso a España, ha trabajado como científico titular (2000—2004), investigador científico (2004—2005) y profesor de investigación (2005—hasta ahora) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Su trabajo ha sido reconocido con varios premios internacionales y nacionales, como son el Catacosinos Young Investigator Award for Cancer Research (1996), el Baldwin Award for Breast Cancer Research (1997), el Sinsheimer Award for Cancer Research (1997) y, más recientemente, el Premio Nacional de Oncología de la Fundación Echevarne (2003), la Medalla de Oro de la Irmandade de Fillos e Amigos de Padrón (2006), el Premio de la Fundación Mutua Madrileña (2007), el Premio de Investigación Pfizer (2007) y el Premio “Severo Ochoa” de Investigación Biomédica (Fundación Ferrer, 2007).