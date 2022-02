Tudanca asume la derrota electoral del PSOE y deja entrever su dimisión

"La gente de esta tierra ha participado y votado y la gente es soberana", así ha admitido el candidato del PSOE, Luis Tudanca, la derrota electoral sufrida este domingo ante el PP, en una cita en la que su partido ha perdido 7 escaños frente al resultado ganador del 2019.

Además el candidato socialista ha dejado entrever su salida del liderazgo del PSOE de Castilla y León, que ocupa desde 2014, “Durante estos 7 años y medio como secretario general del PSOE de Castilla y León y como candidato lo hemos dado todo, lo he dado absolutamente todo, Me he vaciado por esta tierra a quien tanto quiero, pero no ha sido suficiente". "Tened claro que otros vendrán que harán más y que el cambio llegue a esta tierra", ha afirmado en su comparecencia de valoración de los resultados.

El hasta ahora líder del PSOE ha señalado que el riesgo de estas elecciones era este, "que el señor Mañueco le abriera la puerta a Vox, ¿merecía la pena? Desde luego parece que no". Tudanca ha lamentado que del resultado electoral la gobernabilidad "depende de Vox, de un partido de extrema derecha que cuestiona el estado autonómico y los derechos y libertades de muchos colectivos que ha costado mucho conseguir".

"Esta tierra ha hablado y es soberana", ha finalizado para recordad también que en el PSOE "Sabemos lo que costó traer la democracia, Castilla y León ha hablado y decidido".