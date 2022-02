Tudanca encara la última semana de campaña arropado por los presidentes socialistas: “O gobierna Vox o el PSOE”

El candidato socialista a las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, Luis Tudanca, ha comenzado esta última semana de campaña arropado por los presidentes autonómicos del partido en un acto en Segovia, en el que ha contrapuesto las dos alternativas entre las que, a su juicio, tendrán que decidir los ciudadanos que depositen su papeleta en una urna dentro de ocho días: "O gobierna el PP con Vox o hay un gobierno de cambio del PSOE, por eso ahora no solo necesitamos ganar, necesitamos ganar por más".

Tudanca, que ya ganó las elecciones en 2019, pero que no pudo gobernar tras el acuerdo entre PP y Ciudadanos que los populares han dinamitado, ha insistido en esa idea de "ganar por más" para que "nadie pueda cambiar en los despachos la voluntad de los castellanos y leoneses y para que haya una mayoría suficiente que haga ese cambio imparable".

"O gobiernan el PSOE y Luis Tudanca o gobierna Vox, un partido que votó contra la revalorización de las pensiones, del incremento del salario mínimo, de la reforma laboral y que, cada vez que viene aquí intentando simular que sabe algo del campo, da la sensación que está a medio camino entre Los Santos Inocentes y La escopeta nacional", ha dicho el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Durante su intervención, el asturiano ha resaltado que "los gobiernos socialistas no fallan jamás", mientras en Madrid y Castilla y León han convocado elecciones anticipadas y en Andalucía "dicen que es cuestión de horas que salte por los aires".

"El mismo programa de 1987"

"Vamos a devolver a Castilla y León su voz en España, ya está bien de que nos hayan hecho invisibles", ha asegurado Tudanca, que ha apostado en su intervención por colocar a la región "en el futuro", apostando por los servicios públicos, los jóvenes y la creación de empleo. "Necesitamos un Gobierno que dé estabilidad", ha dicho antes de acusar a Mañueco de prometer "lo mismo una y otra vez". "Podría presentarse con el programa de 1987, cambiando pesetas por euros", ha afirmado.

Durante la convención, todos los presidentes autonómicos del PSOE se han referido a la "irresponsabilidad" que supone el adelanto electoral, en un momento en el que las comunidades comienzan a recibir los fondos europeos de recuperación. "Mientras vosotros", se ha dirigido Tudanca a los líderes socialistas, "estáis diseñando vuestro presente y vuestro futuro, Mañueco nos ha metido en unas elecciones". Unas elecciones, ha dicho, "en mitad de una pandemia, por intereses de Génova y para tapar la corrupción". "Es un capricho, una irresponsabilidad manifiesta. Es utilizar a las instituciones que sujetan nuestra democracia en beneficio propio y por ahí, no", ha denunciado la presidenta de La Rioja, Concha Andreu.

"El PP solo ayuda a España cuando se equivoca"

"Algunos han convocado elecciones en Castilla y León para hablar de Madrid", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha recomendado a Tudanca "moderación", aunque sea "difícil" porque "el brillo está en el que insulta". En la misma línea, Page ha acusado a Vox de querer "cargarse las autonomías" y al PP de estar tan "echado al monte que solo ayuda a España cuando se equivoca". "Por primera vez se han equivocado bien", ha dicho en referencia a la votación sobre la reforma laboral, que ha salido adelante por el error de un diputado popular.

Sobre este asunto se ha pronunciado también el presidente del Senado, Ander Gil, que ha moderado el encuentro, al asegurar que ha recomendado a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, "que ponga a buen recaudo los ordenadores del Congreso, porque ya sabemos lo que pasa cuando el PP tiene problemas con la informática, que se lía a martillazos con los discos duros".

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido en que en el PP "se han convertido en unos gamberros". "Se han olvidado de tener un proyecto para buscar la confrontación pura y dura. Mañueco no es que no tenga un proyecto, es que no le importa, porque su proyecto se llama confrontar. No está pensando en las elecciones autonómicas, está confrontando un proyecto nacional, porque piensa que Madrid y Castilla y León son lo mismo", ha desarrollado. Fernández Vara ha recomendado a Tudanca que no hable solo para los suyos, sino para todos los castellanos y leoneses: "Que sepan que tienes un proyecto para todos ellos", ha dicho.

En la misma línea ha hablado Andreu, que ha afirmado que "hay comunidades que hacen más oposición al Gobierno que sus propios diputados". "No hay más que mirar el panorama de determinados presidentes o presidentas autonómicas. No existe la lealtad para ellos, lo convierten en enfrentamiento y ya sabemos lo que pasa cuando una comunidad empieza con el "yo soy más que tú"", ha dicho Andreu.

"Lo mejor para nuestro país"

"Tú podías haberte situado en la oposición por la oposición", ha dicho la presidenta Navarra María Chivite para destacar la labor del candidato socialista en la región en los últimos años "desde la responsabilidad". "Esas también son las diferentes maneras de hacer del PSOE", ha insistido la navarra, que ha asegurado que si Tudanca gana "será lo mejor para el conjunto de nuestro país". Esa es la idea que ha remarcado también el presidente, Javier Lambán, que ha deseado "fervientemente" que Tudanca sea presidente de Castilla y León "en beneficio de Aragón y de España". "Con Tudanca va a salir ganando Castilla y León y España", ha repetido.

"No vamos a permitir ser menos que nadie, pero queremos crecer juntos, cooperar, trabajar con el resto de los territorios y tener un proyecto que ayude a España", ha dicho Tudanca, que ha rechazado "mercadear" con "los derechos de la igualdad, de los trabajadores, de las mujeres, de la educación pública, de los servicios sociales, de la dependencia, de la sanidad... Nunca negociaremos con eso".