Valladolid, dispuesta a seguir negociando el servicio de bomberos con la Diputación a pesar de que se hayan saltado "todas las reglas éticas"

Nuevo capítulo en la disputa ente el Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación a cuenta del servicio de bomberos. El próximo 1 de enero de 2021 si ambas administraciones no llegan a un acuerdo, los 100.000 habitantes del alfoz de Valladolid y sus 36 municipios se quedarán sin servicio de extinción de incendios. Hasta ahora y desde hace 20 años, los bomberos del Ayuntamiento de Valladolid actuaban en todos los núcleos de población y carreteras a 25 kilómetros a la redonda de la ciudad a cambio de una compensación económica de 600.000 euros anuales, que ahora el equipo de Gobierno del consistorio, considera insuficiente.

En las últimas semanas ambas administraciones vienen negociando una prórroga del acuerdo, que han quedado paralizadas después de que el portavoz del PP en la Diputación, Agapito Hernández, grabase y enviase por WhtatsApp una conversación con el concejal del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Palomino. Esta grabación fue remitida a un chat en el que estaba el portavoz del PSOE, que no tardó en reaccionar y pidió la dimisión de Herández. "La torpeza es de tal calibre", ha expresado el alcalde Óscar Puente en una rueda de prensa. El Ayuntamiento quiere seguir negociando, pero no va a bajar del millón de euros anual por el servicio. No es un farol. Según el alcalde, en breve comunicarán a la Dirección General de Protección Civil que, a partir de enero, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en el Alfoz ya no será prestado por los bomberos de la capital.

Según ha asegurado el alcalde, la grabación y difusión de las negociaciones sin consentimiento del edil vallisoletano se trata de una actitud "sin precedentes en el ámbito institucional", que mina la confianza entre ambas administraciones. "Se han saltado todas las reglas éticas", ha aseverado el alcalde en una rueda de prensa este miércoles, en la que no solo ha criticado que se grabase la reunión, sino que la propia Diputación haya reconocido en privado que no está en disposición de dar el servicio en los 36 pueblos del alfoz. "Me parece más grave esto que lo otro", ha dicho Puente. La Diputación había reiterado en público que podía dar el servicio de bomberos en esos municipios, pero en aquella reunión, reconocieron que no era así, por lo que pidieron un año de prórroga del convenio.

El meollo del conflicto es económico. El Ayuntamiento de Valladolid asegura estar perdiendo dinero por dar el servicio de bomberos mientras la Diputación se lucra gracias a los seguros. El convenio se lleva a cabo desde hace veinte años. Según el consistorio, en los primeros dieciséis años, la Diputación de Valladolid estuvo haciendo negocio, ya que ingresaba más dinero del que pagaba. Durante los últimos cuatro años, con un nuevo convenio firmado ya con Puente como alcalde, la Diputación ha estado pagando 150.000 euros a la vez que ingresaba más de 300.000 euros por el cobro de los seguros, ha defendido el Ayuntamiento. Después de varias reuniones, el Ayuntamiento ha llegado a proponer un acuerdo de 1.100.000 euros, en cada uno de los dos primeros años, y de 1.200.000 euros, en los dos últimos. Si no se alcanza, la responsabilidad de dejar sin servicio a los pueblos, ha subrayado el alcalde será del presidente de la Diputación, Conrado Íscar: "No sé si él va a dormir tranquilo por las noches, yo no dormiría".

Según el alcalde vallisoletano, el Convenio actual que se está negociando resulta "claramente injusto y desequilibrado" para los ciudadanos de Valladolid. De acuerdo con los datos, el coste para las arcas municipales por dar el servicio en el alfoz es de 2.185.300 euros y, sin embargo, la Diputación solo aporta 600.000 euros. Por habitante la diferencia es "abismal". Los vecinos de la capital deben pagar 26,18 euros por el servicio de bomberos, es decir, cuatro veces más que los habitantes del alfoz. Además de esto, defiende el regidor vallisoletano, el cuerpo de bomberos municipal es más eficiente y está mejor dotado, por lo que si la Diputación quisiese asumir el servicio, debería hacer una inversión. "Tienen cinco parques, el coste de esos cinco para atender a 100.000 habitantes es de cuatro millones de euros", ha explicado el alcalde. También es más seguro, porque en cada una de las 400 intervenciones llevadas a cabo fuera del municipio, Valladolid moviliza 14 bomberos, mientras que el servicio provincial de bomberos solo tiene 15 bomberos para toda la provincia.