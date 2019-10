Bloqueos y piquetes en dos universidades catalanas en el primer día de huelga indefinida contra la sentencia

La huelga estudiantil indefinida convocada para este martes en todas las universidades de Catalunya ha empezado con bloqueos y piquetes en los campus de dos universidades públicas. Los accesos a los tres campus de la Univeristat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona y a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Manresa han sido bloqueados con sillas y mesas de las universidades se han organizado piquetes para disuadir la asistencia a clase del resto de estudiantes.

Es precisamente en los campus de la UPF donde se ha vivido mayor tensión este martes por la mañana. Los tres campus de la universidad, Ciutadella, Poblenou y Mar, han sido bloqueados por los huelguistas, pero en la Ciutadella han acudido decenas de estudiantes con la intención de asistir a clase. Los huelguistas, algunos de ellos encapuchados, impiden el acceso de los que quieren ir a clase parapetados detrás del mobiliario que colapsa los accesos a la universidad, lo que provoca gritos y momentos de tensión entre ellos y los universitarios que quieren entrar en el campus.

La propia universidad ha recomendado a través de sus redes sociales no asistir al campus de Ciutadella "por cuestiones de seguridad" hasta que se normalice la situación. Los huelguistas han aumentado la conflictividad en la UPF, que es una de las universidad que no han accedido a implantar la evaluación única para los estudiantes. Tras los primeros gritos, los dos grupos de estudiantes hablan por teléfono entre ellos y negocian las demandas de entrar en el centro de los que no secundan la huelga.

Negociación entre huelguistas y estudiantes que quieren ir a clase

En los centros donde sí se ha facilitado un único examen para los estudiantes al final del semestre en vez de trabajos y pruebas continuadas no se han impedido los accesos y el primer día de huelga transcurre con mayor tranquilidad: se han organizado asambleas de estudiantes en los campus de Diagonal de la UB y la UPC y en el de Mundet de la UB para discutir las acciones a llevar a cabo y decidir si se asiste o no a clase. En la Universitat de Barcelona no se han registrado bloqueos ni piquetes en ninguno de sus facultades durante la mañana de este martes.

Por su lado, y como es habitual en las huelgas, los estudiantes de la UAB han cortado la autopista AP-7 a su paso por Bellaterra. Al mediodía la autopista volvía a estar abierta al tráfico.

Este parón universitario, convocado por el SEPC y la Associació d’Estudiants Progressistes (AEP), demanda la implantación de la evaluación única, es decir, la posibilidad de ser calificados a través de un único examen final. Esta medida se pide para poder garantizar que los estudiantes puedan estar en la calle "defendiendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la amnistía a todas las presas políticas y la condena más firme a la represión", de acuerdo con el comunicado del SEPC. Cuatro de las siete universidades públicas de Catalunya aceptaron flexibilizar la evaluación de los estudiantes. Las que no lo han hecho son la Universitat de Lleida (UdL), la Rovira i Virgili (URV) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF)