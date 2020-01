Los trabajadores del 'call center' subcontratado por eDreams van a la huelga por 18 despidos tras una protesta

Los trabajadores en Barcelona de IGT Solutions, la multinacional india que presta servicios informáticos y 'call center' principalmente a agencias de viaje, están llamados a la huelga este miércoles para exigir la readmisión de 18 trabajadores y que se anule la suspensión de sueldo de otros 22. La firma adoptó esta medida contra ellos después de una movilización de los empleados frente en la sede de eDreams, la empresa a la que pertenecían antes de su subrogación y a la que consideran corresponsable de su situación laboral.

El conflicto tiene su origen, según los trabajadores, en el pasado 12 de junio, cuando firmaron un acuerdo de subrogación mediante el cual toda la división de atención al cliente de Vacaciones eDreams, en total 260 personas, pasaba a ser empleada de IGT Solutions, pero con las mismas tareas asignadas: atención telefónica y gestión de reservas y reclamaciones de billetes de clientes de eDreams. En ese proceso de traspaso, la nueva empresa, aseguran desde CCOO, se comprometió a mantenerles dentro del convenio del sector de agencias de viajes y con sus salarios de entre 18.000 y 23.000 euros anuales. Buena parte del acuerdo lo cumplieron, pero desde el sindicato añaden que pronto empezaron a detectar incumplimientos en los pagos de incentivos o en materia de salud laboral.

Lo que les hizo saltar las alarmas, y convocar una primera jornada de huelga para el 19 de diciembre, fue que estuvieron sin internet durante varios días. "No podía ser que una agencia de de viajes online estuviese sin acceso a internet ni al correo electrónico, cuando además se nos exige productividad", expresa Cassio Paz, miembro del comité de empresa y delegado de CCOO, ahora despedido. "No podíamos hacer nuestro trabajo", explica. A raíz de ello se mostraron convencidos de que IGT Solutions quería eliminar ese departamento y "deslocalizarlo" a otros países en los que también trabaja para eDreams. eldiario.es ha tratado de contactar con la firma para recabar estos detalles, pero no ha obtenido respuesta.

El desencadenante de la situación actual, con 40 trabajadores afectados por despidos y suspensiones de sueldo, fue la huelga del 19 de diciembre. Los trabajadores se dirigieron a la sede de eDreams en la calle Bailén de Barcelona y, según explican, accedieron a sus dependencias en señal de protesta pero sin hacer daño a nadie. Pero no es ese relato de IGT Solutions, según se plasma en las cartas de despido y expedientes de suspensión de sueldo y empleo a los que ha tenido acceso este diario. Según la multinacional india, la acción en la sede de su cliente, eDreams, fue "tumultuaria y violenta". "Empujaron y apartaron de forma violenta al personal", detallan, y hacen constar que la agencia denunció los hechos a la policía.

Según IGT Solutions, esos sucesos constituyen una falta laboral muy grave por ser "malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los jefes, compañeros o subordinados" (artículo 63.2 del convenio colectivo para este sector) y "ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa" (artículo 54.2 del Estatuto del Trabajador), entre otras razones. Ambos serían motivo de despido disciplinario. eDreams valoró en 2.000 euros los daños ocasionados por forzar los tornos de acceso a su sede.

Los trabajadores, sin embargo, no solo niegan haber usado la violencia durante su protesta, sino que aseguran que los despidos suponen una vulneración de sus derechos de huelga, concentración y manifestación. En el pliego de descargos argumentaron además que la IGT Solutions no podía sancionarles porque la acción, en el marco de una huelga, fue fuera de sus instalaciones y por ello no perjudicaba "ni su imagen, ni su actividad productiva ni su normal funcionamiento". "La finalidad última es ejemplarizar colectivamente a los participantes de la huelga", resumían los expedientados en su escrito de descargo.

Por este motivo, desde CCOO han vuelto a convocar este miércoles un paro laboral de cinco horas, con protestas frente a las sedes de ambas firmas. "Exigimos la readmisión y la anulación de las suspensiones de empleo y sueldo", reclama Paz, que considera que además en este caso se ha producido un ataque a la libertad sindical, dado que entre los 40 trabajadores afectados están 12 de los 13 miembros del comité de empresa.

Si desde CCOO vuelven a convocar en la sede de eDreams, y no solo en IGT Solutions, es porque consideran que su empleadora originaria hizo el proceso de subrogación "para deshacerse de la plantilla de forma camuflada y en diferido", en palabras de Paz. Sin embargo, por parte de eDreams ODIGEO, el grupo que engloba las distintas marcas de esta agencia, recuerdan que la subrogación fue pactada con los representantes de los trabajadores. Y concluyen: "eDreams ODIGEO no puede comentar sobre asuntos relativos a empleados de otra compañía".

Ahora mismo eDreams ODIGEO, líder europea en agencias de viajes online y primera 'start-up' española que cotizó en bolsa, emplea a unas 1.100 personas. En España, este es el principal cliente de IGT Solutions, una multinacional que presta servicios a empresas de viajes y turismo de todo el mundo y que emplea a su vez a 11.000 trabajadores.