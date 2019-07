La PAH irrumpe en el Ayuntamiento de Barcelona y pide "soluciones" en vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha irrumpido este jueves en el Ayuntamiento de Barcelona para reclamar que se aplique la ley catalana contra los desahucios, se den "soluciones" a la situación de "emergencia habitacional" y se constituya un "comité de crisis".



Diversos activistas de la PAH se encuentran en el vestíbulo del ayuntamiento -con tiendas de campaña y colchones hinchables-, mientras otros les dan apoyo desde fuera de las puertas, en la plaza de Sant Miquel, y fuentes del consistorio afirman que la concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha acudido a hablar con ellos.



La PAH indica en un comunicado que con esta acción de protesta pretende "exigir" a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la delegada del Gobierno en funciones en Cataluña, Teresa Cunilerra, que cumplan con la ley 24/2015 contra los desahucios.



"Exigimos la puesta a cero de la lista de espera de la Mesa de emergencia y la creación de un comité de crisis para gestionar la emergencia habitacional que sufre la ciudad de Barcelona", señala la nota de prensa.



La PAH reclama "realojos dignos para las familias que han sido desahuciadas y que ahora mismo se encuentran en pensiones indignas, muchas de ellas con una evidente falta de higiene o seguridad y sin tener en cuenta sus necesidades".



"Muchas de las familias realojadas en pensiones o albergues no disponen de cocina o nevera ni de espacio para poder estudiar los niños", prosigue el texto, que denuncia que las personas afectadas "se encuentran en esta situación, temporal, con la inseguridad que ello genera".



Apunta esta organización que en Barcelona hay unas 600 personas que han sido desahuciadas y viven con "angustia e indefensión" una vulneración "flagrante de los derechos humanos" garantizados en la ley 24/2015, que determina que debe haber "un realojo digno para las personas desahuciadas", según el texto.



"Soluciones temporales que estaban pensadas para unos días o pocas semanas se convierten en espacios donde tienes que vivir durante meses o incluso años", lamenta la PAH, que critica que las administraciones no den soluciones al respecto.



La plataforma dice que las tres instituciones interpeladas "son responsables directas de estas violaciones de los derechos humanos" y avisa que no "desocuparán" el consistorio barcelonés si no se convoca una primera reunión en la que estén presentes las tres administraciones y colectivos de defensa de la vivienda de la ciudad.