Miles de personas piden en Barcelona la libertad de los presos soberanistas y el regreso de los políticos huidos

Miles de personas han salido a las calles de Barcelona este sábado para reclamar la libertad de los presos soberanistas y de los líderes independentistas huidos en el extranjero. Entre los manifestantes se encuentra el president de la Generalitat, Quim Torra, junto a otros miembros del Govern, entre ellos el vicepresidente, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi.

La manifestación, con el lema "Ni prisión, ni exilio, os queremos en casa", ha sido convocada por Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la Asociación Catalana de Derechos Civiles (ACDC), la entidad compuesta por familiares de los exconsellers presos o que se encuentran en el extranjero, y cuenta con el apoyo de partidos independentistas y de otras entidades catalanas. Se organizó al conocerse la decisión del Gobierno central de trasladar los presos a centros penitenciarios de Catalunya, un acercamiento que ya se ha completado.

Con esta movilización, los manifestantes han querido expresar que no consideran el acercamiento ningún "gesto político" del Gobierno de Pedro Sánchez, y que solo se conformarán cuando todos los presos salgan en libertad.

La marcha, en la que se han escuchado cánticos como "ni un pas enrere!" (¡ni un paso atrás!) y otros reclamando la libertad de los presos soberanistas, también ha contado con miembros del PDeCAT, JxCat, ERC, la CUP, los comuns y Demòcrates. Ha empezado en el cruce entre las calles de Tarragona y Diputación y se ha desplazado hasta la cárcel Modelo, a la que han llegadopocos minutos antes de las ocho.

📷 La capçalera arriba davant de la presó Model, on es faran els parlaments. Mentrestant, el carrer Tarragona segueix ple! #RepúblicaÉsLlibertat #FemLaRepúblicaCatalana 🚩 pic.twitter.com/hptsGPzMpi

Ha sido en ese escenario donde Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, ha lanzado un mensaje en el que ha exigido "la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados". "No lo consiguieron. El referéndum de autodeterminación lo hicimos y lo ganamos", ha apuntado, en referencia al 1 de octubre.

También se ha referido a la la decisión de la justicia alemana de extraditar al expresident Carles Puigdemont solo por malversación y no por rebelión. "Esta semana un juez alemán sentenció que no hay ni rebelión ni sedición. Es la tercera victoria internacional", ha dicho.

Por su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, también ha hablado de la decisión de la justicia alemana. "Digámoslo bien alto: no hubo violencia, no hay delito de rebelión ni tampoco delito de sedición. Y que la única malversación de dinero público del 1 de Octubre fue el uso de las fuerzas de seguridad para reprimir de forma violenta la ciudadanía", ha apuntado.

Entre los asistentes han estado Artur Mas, Xavier Trias, Marta Pascal y Carles Campuzano (PDeCAT); Sergi Sabrià, Gerard Gómez del Moral, Marta Vilalta y Gabriel Rufián (ERC); Maria Sirvent (CUP); Elisenda Alamany y Sònia Farré (comuns), y Núria de Gispert y Toni Castellà (Demòcrates). También está presente en la protesta el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri.

🎥 Avui tornem a ser milers de persones que sortim al carrer per exigir la llibertat dels presos polítics i la del nostre país. Faci fred, faci calor, no defallim i no defallirem perquè #RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/83KONLWAmv