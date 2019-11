Torra niega vinculación alguna con los CDR encarcelados tras las peticiones de los partidos para que comparezca

Quim Torra niega vinculación alguna con los siete CDR detenidos y encarcelados por la Audiencia Nacional y pide que se aclare en qué condiciones se han producido sus declaraciones, algunas de las cuales apuntan a que el president de la Generalitat estaba al corriente de un plan para ocupar el Parlament.

Después de que el Gobierno y varios partidos le pidiesen una comparecencia pública para aclarar su relación con estos CDR, Torra lo ha resuelto en un comunicado de dos párrafos en el que no da "ninguna credibilidad" a las informaciones publicadas. Además, pide que se aclare bajo qué condiciones se realizaron las declaraciones de los detenidos y exige "que se preserve su derecho de defensa".

Algunos de estos miembros de CDR, que están investigados por delitos de terrorismo, salpicaron a Torra con sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional. Uno de ellos, Ferran Jolis, afirmó ante el magistrado que otros detenidos le habían asegurado que el plan para entrar en el Parlament "venía de Torra".

También en las comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil a los CDR se habla de un plan para "blindar vías de comunicación seguras" entre dos personas a las que se refieren como Gandalf y Lisa, y que los investigadores infieren que se trata del president Torra y su antecesor, Carles Puigdemont.

El Gobierno y los 'comuns' piden que comparezca

Las peticiones para que Torra aclare su relación con los CDR investigados no se han hecho esperar este miércoles. Tras conocerse las declaraciones ante el juez de algunos de los detenidos, que apuntan a que el president de la Generalitat podría estar involucrado en sus planes de ocupar el Parlament, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha exigido que comparezca para aclararlo.

"Torra tiene que comparecer en el Parlament para explicar exactamente qué verosimilitud da a este tipo de información", ha afirmado Sánchez en una entrevista en La Sexta, en la que ha asegurado que "la justicia, como la policía, están estrechando el cerco a los radicales que están vinculando el independentismo a la violencia".

Por parte de los socialistas, también el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, exigió el mismo miércoles a Torra que acuda al Parlament "a petición propia. "Las informaciones aparecidas sobre la presunta vinculación del president Torra con eventuales acciones de un grupo de los CDR contra el Parlament de Catalunya requieren una aclaración oficial", reclamó desde su cuenta de Twitter.

Les informacions aparegudes sobre la pressumpta vinculació del president Torra amb eventuals accions d’un grup dels CDR contra el Parlament de Catalunya requereixen un aclariment oficial. El president Torra hauria de comparèixer al Parlament a petició pròpia. — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) November 6, 2019

Con todo, los primeros en registrar una solicitud para que Torra comparezca en el Parlament por este motivo han sido En Comú Podem. La diputada de los 'comuns' Susanna Segòvia ha tramitado este jueves por la mañana la solicitud. "Queremos ser prudentes, pero los datos que apuntan a Torra creemos que exigen una explicación del president", ha expresado en rueda de prensa el candidato de la formación, Jaume Asens.

JxCat y ERC quitan hierro a las informaciones

Desde JxCat y ERC ven en las informaciones sobre los supuestos planes de los CDR -que llegaron a fabricar explosivos, según la declaración de uno de ellos- la voluntad del Estado de "criminalizar al independentismo". Así lo ha asegurado la candidata de JxCat a las elecciones del 10N, Laura Borràs, que ha calificado de "absurdo" que Torra se quisiera encerrar en el Parlament cuando puede entrar en el "cada día".

Desde ERC, la diputada Marta Rosique ha calificado el sumario de "manipulaciones judiciales" que enmarca en una "guerra sucia" del Estado contra el soberanismo catalán. Rosique ha defendido que quien debería comparecer ante el Parlament es Sánchez y no Torra, tal como le exigen varios partidos.

C's reprocha al PSC no haber apoyado su moción

Desde Ciudadanos han exigido a Pedro Sánchez que tome cartas en el asunto para retirar a Torra de la presidencia y, en este sentido, le han reprochado a Iceta que no apoyase su moción de censura para poner fin a su presidencia. "Sánchez ya no puede seguir mirando hacia otro lado y repetir que en Catalunya no pasa nada", ha expresado en declaraciones a los medios presidenta del partido en Catalunya, Lorena Roldán.

"Hemos llegado al punto de que en sede judicial se ha dicho que estaban organizando comandos separatistas que pretendían atentar en sedes como el encierro en el Parlament", ha lamentado Roldán.