Puigdemont pide "buscar las fórmulas" para investir a un president ante el "riesgo" de nuevas elecciones

Carles Puigdemont pedido "buscar la fórmula" para encontrar un candidato a la presidencia de la Generalitat que evite una repetición electoral, aunque no ha propuesto ningún nombre. "No queremos ir a elecciones, pero es ingenuo pensar que hay riesgo cero porque hay otro actor, el Estado español", ha afirmado, y ha acusado al Gobierno de querer acabar por esta vía con la mayoría independentista surgida del 21D.

En una entrevista en TV3 realizada por el director de la cadena en Berlín, el expresident de la Generalitat y ahora diputado de JxCat ha reconocido que si Jordi Sánchez no puede ser investido –el juez Pablo Llarena ya ha rechazado en dos ocasiones un permiso para que acuda al Parlament– hay que encontrar a "otro candidato". Sin proponer otros nombres, ha pedido "confianza" en el trabajo de los diputados. "Tenemos un tiempo precioso que no podemos malbaratar", ha afirmado, aunque se ha mostrado partidario de no "apurar hasta el último minuto".

Catalunya se precipitará a elecciones anticipadas si la mayoría independentista del Parlament no inviste un nuevo president antes del 22 de mayo, cuando se cumplirán dos meses de la primera votación fallida de Jordi Turull.

Hasta ahora Puigdemont ha bendecido a todos los candidatos a la investidura, aunque ninguno de ellos ha acabado como president de la Generalitat. El diputado de JxCat Jordi Turull no consiguió la mayoría parlamentaria suficiente en primera votación y, antes de que pudiera someterse a la segunda, fue encarcelado. Mientras, Jordi Sánchez ha sido propuesto en dos ocasiones pero el juez Llarena ha denegado sus peticiones de permiso para salir de Soto del Real y acudir al pleno, con lo que el Parlament ha acabado aplazando ambas sesiones.

Puigdemont se encuentra en la capital alemana desde el pasado 6 de abril, cuando la Audiencia Territorial de Sheswig-Holstein lo dejó en libertad bajo fianza y descartó el delito de rebelión. El proceso judicial para decidir sobre su extradición a España sigue sin embargo abierto por el delito de malversación, aunque el tribunal manifestó dudas también sobre ello. Mientras se resuelve, el expresident permanecerá en Berlín, pero ya adelantó que su voluntad es volver a Bruselas.

"Hay mucho por hacer en el exterior"

Sobre su situación y la de los cuatro exconsellers fuera de España, Puigdemont ha afirmado que ha sido útil para dar a conocer el conflicto catalán en Europa. "Hay más facilidades ahora que hace unos meses", ha expresado Puigdemont sobre sus relaciones con políticos de países europeos, aunque ha reconocido a su vez que para el procés todavía "hay mucho por hacer en el exterior".

"Lo que es evidente es que las instituciones europeas han de enterarse de que dos millones de personas son tachadas de apoyar una idea criminal por demostraciones masivas y pacíficas como la de hoy", ha reclamado en referencia a la manifestación en Barcelona para pedir la libertad de los nueve independentistas presos.

La propuesta de un ministro antes de la DUI

El repaso de la entrevista a lo sucedido en Catalunya el pasado octubre, y preguntado sobre si fue un error no convocar elecciones antes de la declaración unilateral de independencia, Puigdemont ha insistido una vez más que si no lo hizo fue porque el Gobierno no le garantizó condiciones como la libertad de los presos (entonces solo Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) o la retirada de los policías ubicados en el Puerto de Barcelona.

Ha asegurado además que un ministro del Gobierno, del que no ha desvelado el nombre, le propuso hablar con el presidente Mariano Rajoy antes de la DUI. "Me dijo que si estaba dispuesto a hablar con Rajoy él lo facilitaría, y le dije que sí, pero su respuesta al cabo de pocos minutos fue que él [Rajoy] no quería", ha relatado.

"Máxima unidad" en las elecciones en Barcelona

Puigdemont ha respondido también a cuál sería su opción idónea con la que los independentistas deben concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2019, y esta pasa por la "unidad" entre formaciones. "Todo lo que suene a unidad es muy importante, la gente lo pide", ha expresado, dando a entender que JxCat tratará de repetir la fórmula en los municipios catalanes, incluso buscando coaliciones con ERC.

El expresident se ha referido incluso al caso de Barcelona, en el que un independiente, Jordi Graupera, ha propuesto a PDeCAT y ERC unas primarias para escoger al cabeza de una lista conjunta. "Es imperioso que en Barcelona haya máxima unidad para gobernar la capital del país", ha sentenciado, en lo que podría ser leído como un aval a la propuesta de Graupera.