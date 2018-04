Críticas sociales y políticas a la confiscación de camisetas amarillas y banderas en la final de Copa

La Policía Nacional requisó este sábado camisetas amarillas, 'esteladas' y pancartas con lemas a favor de la independencia a los aficionados en la entrada del estadio Wanda Metropolitano, antes de la final de la Copa del Rey. Varios colectivos habían emplazado a los aficionados a llevar símbolos para solidarizarse con los políticos independentistas presos en un encuentro que contó con la presencia del rey Felipe VI y varios ministros en el palco del estadio.

Las reacciones a esta medida del Ministerio de Interior se sucedieron inmediatamente. Los vídeos donde se ve a los agentes registrando a los aficionados se han hecho virales en las redes sociales, y esa polémica se sumó a la ya esperada pitada al himno por parte de un sector del estadio.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha alertado de que las leyes antiviolencia deben usarse "solamente a evitar riesgos claros de violencia" y que "el resto es censura y limitación del discurso político y el derecho a disentir".

También algunos cargos políticos se han pronunciado en contra de esta medida. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont difundió un vídeo con imágenes de agentes de la Policía Nacional requisando camisetas y lo acompañó de un mensaje en inglés: "Si un simple color es ahora una ofensa contra el Estado, ¿qué será lo siguiente? La policía política española", escribió a través de su cuenta de Twitter.

If a simple colour is now an offence against the state, what's next? Spanish political police 🚫 #copadelreyfinal pic.twitter.com/8H4yRuZQR8