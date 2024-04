El abogado de la UE considera que la Eurocámara erró al no reconocer inicialmente a Puigdemont y Comín como eurodiputados

El abogado general de la UE considera que el Parlamento Europeo erró al no reconocer inicialmente a los dirigentes de Junts Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados. Tras las elecciones europeas, la Eurocámara, bajo la presidencia del conservador italiano Antonio Tajani, impidió a Carles Puigdemont y Toni Comín ocupar sus escaños al inicio de la legislatura bajo la premisa de que no habían acatado la Constitución en España, un requisito que la Junta Electoral consideraba indispensable. El letrado, cuya opinión no es vinculante para los jueces de Luxemburgo, considera que el reconocimiento de los parlamentarios europeos se produce en el momento en el que se proclaman los resultados, como estableció la justicia europea en la causa impulsada por Oriol Junqueras.

“El presidente del Parlamento Europeo, por una parte, puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados, a pesar de que el Parlamento estaba vinculado por la proclamación de 13 de junio de 2019, que era la proclamación oficial de los resultados. Por el contrario, su presidente optó por dar curso a las posteriores notificaciones de las autoridades españolas, que no reflejaban de forma fiel y completa esos resultados”, establece el abogado general Maciej Szpunar en referencia a la exclusión por parte de la Junta Electoral de los nombres de Puigdemont y Comín del listado de eurodiputados acreditados.

El letrado considera que la “suspensión” de Puigdemont y Comín supuso una violación del derecho de la UE, dado que asegura que “ningún precepto de este Derecho autoriza a un Estado miembro a suspender las prerrogativas de los miembros del Parlamento Europeo”. Así, plantea que se anule la sentencia de una instancia anterior en la que el Tribunal General de la UE rechazó la queja de los dirigentes independentistas alegando que los actos de la presidencia de la Eurocámara no eran recurribles.

Los dos dirigentes de Junts, que vivían en Bruselas desde dos años antes de las elecciones europeas, cuando abandonaron Catalunya para evitar el juicio del procés, estuvieron en el limbo parlamentario hasta enero de 2020, cuando pudieron sentarse en el Hemiciclo de Estrasburgo después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que reconoció a Oriol Junqueras como eurodiputado en base a la proclamación de los resultados electorales.

El caso del líder de ERC era diferente. Se encontraba en prisión en el momento en el que fue elegido parlamentario europeo y no pudo hacer los trámites para ser formalmente designado. Junqueras acudió a los tribunales europeos y ganó. Los jueces de Luxemburgo determinaron que tenía inmunidad desde que se proclamaron los resultados electorales. Para él, aquel momento (diciembre de 2019) era tarde ya que había sido sentenciado a trece años de prisión por sedición.

Pero la sentencia europea sirvió para que el presidente del Parlamento Europeo entonces, el socialista italiano David Sassoli, reconociera a Puigdemont y Comín como eurodiputados de pleno derecho. Siete meses después de las elecciones europeas de 2019, los dos dirigentes de Junts ocuparon sus asientos en la Eurocámara por primera vez.

La opinión del abogado emitida este jueves y lo que establezca la posterior sentencia del TJUE no tiene a día de hoy ningún efecto, pero sí puede sentar jurisprudencia para casos que se puedan producir en el futuro, por ejemplo, si la amnistía no llega a tiempo del inicio de la nueva legislatura en Bruselas para Comín, que encabezará la lista de Junts.