Aragonès muestra su apoyo a los Mossos y se compromete a atender "el malestar social" tras los disturbios

El vicepresident de la Generalitat ha comparecido este miércoles ante la Diputación Permanente del Parlament para responder ante los grupos parlamentarios sobre su actuación durante los episodios de disturbios que se han sucedido en Catalunya a lo largo de las últimas semanas. Aragonès ha vuelto a condenar los actos violentos y ha subrayado su apoyo a los Mossos y a las policías locales, pero ha centrado su discurso en lo que ha llamado "malestares sociales y conflictos políticos" que a su parecer son el telón de fondo de las protestas y que ha asegurado que deben abordarse, entre otros ámbitos, desde el Govern.

En concreto, el candidato de ERC a la presidencia ha señalado a las vulneraciones de libertad de expresión, a los problemas económicos y la precariedad de los jóvenes y, por último, a las restricciones de la vida social impuestas por la pandemia. Pero, junto a eso, el jefe sustituto del Govern ha querido aplacar las críticas dejando claro que la Generalitat "está y ha estado" al lado de los Mossos, que estos días están "llevando a cabo una tarea complicada". Una explicación que no ha convencido a la oposición, que le ha tachado de "ambiguo", en palabras de la socialista Eva Granados.

"Del mismo modo que apoyamos a los Mossos y al resto de policías, si nos quedamos aquí no estamos haciendo nuestro trabajo. Tenemos que ir a la raíz de los problemas, debemos buscar soluciones políticas a malestares sociales y conflictos políticos que deben abordarse políticamente", ha asegurado Aragonés. "No podemos trasladar esta responsabilidad a los cuerpos policiales. No es su trabajo, abordar el fondo es nuestro trabajo", ha incidido.

Respecto a la libertad de expresión, el vicepresident ha criticado la sentencia contra Pablo Hasel, el delito de injurias a la corona y la llamada "ley mordaza". "Hay artículos en el código penal que están absolutamente superados por la sociedad", ha sostenido, para reclamar a renglón seguido que el Gobierno central se aplique en eliminar delitos que, a su parecer, vulneran la libertad de expresión, como los que afectan al rey. "La calidad democrática de España es baja", ha asegurado, después de recordar las condenas contra artistas por expresar opiniones.

También ha puesto el acento sobre la crisis económica que afecta principalmente a los jóvenes. "En el contexto de las movilizaciones de los últimos días hay un malestar social evidente", ha apuntado. A juicio de Aragonès, la juventud catalana está aquejada de una "falta de expectativas" causadas por los problemas para emanciparse, para encontrar vivienda o trabajos. "Todos estos problemas vienen de lejos, estamos encadenando demasiadas generaciones con los mismos problemas", ha asegurado, para lo que ha recetado medidas económicas de redistribución. Finalmente el vicepresident también ha hecho mención a las limitaciones de movilidad y ocio, que según ha considerado "han afectado al estado de ánimo" de parte de la población y también "al desarrollo de la vida social de los jóvenes" en un momento especial de su vida.

Finalmente Aragonès se ha referido a su posición sobre los cambios en la policía que le reclama la CUP para dar luz verde a su investidura. El candidato de ERC se ha mostrado abierto a debatir "con serenidad" el papel de los Mossos en situación de protestas y disturbios. Después de "lamentar y condenar" la pérdida de un globo ocular de una manifestante, ha asegurado que está "abierto a hablar de modelo de orden público y a introducir elementos de mejora". "Lo que fortalece las instituciones es su capacidad para evaluar y cambiar lo que no funciona", ha justificado.

Los grupos de la oposición han encontrado su intervención poco clara respecto al apoyo a los cuerpos de policía y el rechazo a la violencia. "Eso que ha explicado usted aquí puede explicar, pero no justifica, porque la violencia no es la respuesta a nada", le ha lanzado la portavoz socialista Eva Granados. La representante del PSC ha reclamado que Aragonès se posicione de forma clara entre estar "del lado de los Mossos o del lado de la CUP", y ha exigido que el Govern aclare si se personará penalmente contra los detenidos en las protestas y si defenderá a los agentes que puedan resultar denunciados. Estas son algunas de las exigencias que hacen los anticapitalistas para apoyar la investidura del republicano.

"Hace demasiado tiempo que el Govern alienta la violencia, como se vio en Urquinaona", ha elevado el tono Granados, recordando los episodios de disturbios vividos tras la sentencia contra los líderes independentistas. "Usted tardó seis días en hacer declaraciones públicas", ha cargado, criticando que Aragonès fuese "poco claro" en su condena a los actos vandálicos. "Esta falta de claridad todavía da más oxígeno a los violentos", le ha espetado. Finalmente la socialista ha reclamado al Govern que se deje de debates sobre orden público en medio de una crisis económica. "No es el modelo policial lo que tenemos que debatir, sino el modelo de reactivación económica", ha asegurado.

También el aún jefe de la oposición, Carlos Carrizosa, ha cargado contra el independentismo, al que ha acusado de ser el causante de la violencia en las calles. Para el líder de Ciudadanos, los partidos independentistas fracasaron en su "golpe en las instituciones" de 2017 por lo que "han dado relevo al golpismo en la calle". "A la crisis sanitaria y a la crisis social, en Catalunya estamos viviendo una crisis de la democracia liberal, donde los radicales son héroes y la policía sospechosa", ha asegurado Carrizosa. "Ustedes han cometido un error que les perseguirá siempre, no cerrar filas con los Mossos que se están jugando el tipo", ha abundado el líder de Ciudadanos.