Colau y el conseller de Interior condenan conjuntamente los disturbios: "En una crisis como esta lo último que necesita Barcelona es violencia"

Imagen de unidad entre el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona tras el segundo fin de semana de disturbios en Catalunya. El conseller de Interior, Miquel Sàmper, y la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, han comparecido este lunes para condenar conjuntamente los actos vandálicos y llamar a la calma a los participantes en las manifestaciones. "En una crisis como esta lo último que necesitan los ciudadanos de Barcelona es esta violencia", ha asegurado Colau, que se ha limitado a hacer una breve comparecencia ante la prensa sin contestar preguntas. Tanto la edil como el responsable de los Mossos han subrayado la buena coordinación que habían tenido la policía autonómica y la local, por lo que según han destacado, el ataque de este sábado contra una furgoneta de la Guardia Urbana pudo controlarse rápidamente.

El incendio del vehículo policial ha centrado buena parte de la rueda de prensa. El conseller ha recordado que son ya dos semanas en las que se vienen produciendo manifestaciones a las que les siguen incidentes violentos con diferentes magnitudes, entre las que ha destacado el ataque a la comisaría de Vic ocurrido el miércoles de hace dos semanas, un incendio producido en un semáforo de Barcelona la semana pasada y, finamente, el incendio de la furgoneta policial en la que había un agente que salió sin sufrir daños. Sàmper ha hablado de una violencia "inaudita" contra la policía, mientras que el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha hablado de "atentado" para referirse al ataque al vehículo policial.

"El Ayuntamiento se reafirma en su pleno respeto a la manifestación pero todo el rechazo y condena a los actos de violencia", ha asegurado Colau. "La violencia nunca está justificada y menos cuando pone en riesgo la vida de las personas", ha continuado. Su responsable de seguridad además ha confirmado que desde el Ayuntamiento trabajan ya en colaboración con la Fiscalía para llevar a cabo las actuaciones necesarias para defender a los agentes de la Guardia Urbana, dejando así abierta la puerta a presentar cargos contra los detenidos, que fueron 14 personas en total solo este fin de semana.

La comparecencia conjunta se ha producido después de una reunión a la que han asistido, por parte del Govern, el vicepresident Pere Aragonès, la consellera portavoz, Meritxell Budó, además del conseller de Interior, mientras que por parte del Ayuntamiento han estado la alcaldesa y el teniente de alcaldía de seguridad, además del intendente mayor del cuerpo local. Según ha explicado Sàmper, el objetivo del encuentro era conocer de primera mano la visión de los responsables municipales de una de las ciudades más afectadas por los disturbios.

Una de las conclusiones de la reunión ha sido, precisamente, que la colaboración entre Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana es suficiente para controlar la situación y que, por lo tanto, no deberá pedirse la colaboración de otras policías, como podía ser el Cuerpo Nacional de Policía. "No es una cuestión que nos hayamos planteado a día de hoy", ha despejado Sàmper. "De hecho entiendo y espero que el momento álgido de la violencia de estas manifestaciones haya pasado", ha añadido. También Batlle ha destacado que la situación está bajo control y ha querido subrayar que, pese a la espectacularidad de las imágenes, la fuerte presencia policial y la coordinación entre los cuerpos el pasado sábado en la Rambla consiguieron mantener el control durante el ataque a la comisaría de la Guardia Urbana y que el incendio de la furgoneta no causara daños físicos.

Los Mossos d'Esquadra están centrados ahora en identificar y detener a los causantes de los destrozos. Una de las cuestiones destacadas por el conseller es que han detectado la presencia de personas con procedencia de otros países europeos en las manifestaciones. Así pues, según sus datos, de los 14 detenidos este fin de semana, 5 son de nacionalidad italiana y uno francés, y a todos ellos los ha encuadrado en el movimiento anarquista, junto a un séptimo catalán supuestamente perteneciente al mismo grupo. Con todo, Sàmper ha asegurado que en los incidentes participan "muchos grupos diferentes y muy heterogéneos", entre los cuales las personas a las que ha señalado serían "solo uno de los grupos". Este mismo lunes la policía catalana, ordenada por un juzgado de la capital, ha lanzado una operación de registro sobre dos naves ocupadas en Mataró y Canet de Mar, donde supuestamente viven personas relacionadas con los disturbios de los últimos días.

Respecto a la investigación sobre la mujer que perdió un ojo en una de las manifestaciones en Barcelona, el conseller había destacado este lunes que "todo indica" que la mutilación se produjo por impacto de una bala de 'foam', la munición que emplean los Mossos, por lo que ha asegurado que han puesto en macha el protocolo para resarcir económicamente a la víctima. Con todo, el responsable de la policía catalana ha asegurado que la investigación sobre esta cuestión está en manos del juzgado, a quien remiten todas las pesquisas, por lo que ha asegurado que habrá una indagación judicial en paralelo al mecanismo de compensación al que puede acogerse la víctima.

Sàmper además ha tenido palabras para algunas de las informaciones que están apareciendo a cuenta de las negociaciones entre los partidos independentistas para la formación de un nuevo Govern. Después de que la CUP haya asegurado que tenían el compromiso de ERC para estudiar una moratoria del 'foam' y otros cambios en el modelo policial, el consller ha asegurado que él no conoce los acuerdos a los que están llegando los equipos negociadores, pero ha dejado claro que en su opinión cualquier cambio debe estudiarse en el Parlament. "Modelos de orden público hay muchos, pero debe de haber uno, el que se elija. Pero no es una cuestión que deba debatirse en 15 días y a golpe de tuit, sino en el Parlament y con el estudio que requiere", ha indicado Sàmper.