Artur Mas pacta participar en una campaña electoral del PDeCAT pero sin ir en las listas ni hacer discursos contra Puigdemont

El PDeCAT ha pactado con Artur Mas que el expresident de la Generalitat participe en su campaña electoral si la formación finalmente acude a los comicios en solitario, tal y como ha podido saber la ACN. Fuentes del partido han explicado que el acuerdo pasa por que el exjefe del Govern no forme parte de la lista electoral. Además, Mas ha dejado claro que evitará hacer discursos en contra de JxCat ode su líder, Carles Puigdemont

Mas sigue guardando silencio en público, pero ha tenido conversaciones con la dirección del PDeCAT las últimas semanas, también después del goteo de bajas del partido hacia JxCat. La decisión del president Quim Torra de expulsar Àngels Chacón del ejecutivo ha impulsado a la exconsellera de Empresa -la única consellera que quedaba del PDeCAT- como candidata de esta formación a las elecciones.

Mas ya comunicó a la ejecutiva de David Bonvehí, hace semanas, que mantendría el carné del PDeCAT y que no se daría de alta en JxCat. El expresident también aceptó entonces participar de la campaña del partido -al menos en algunos de los actos-, entendiendo que el PDeCAT se acabará presentando en solitario a las próximas elecciones al Parlamento. El 129 president de la Generalitat ha dejado claro a Bonvehí que en ningún momento hará ningún discurso ni declaración en contra de JxCat ni de Puigdemont, con quien no quiere rivalizar.

El PDeCAT confía en Mas para fortalecer el partido de cara a los próximos meses. La ejecutiva de Bonvehí confía en que el hecho de que el ex presidente del partido mantenga el carné sirva para que muchos asociados que duden si darse de baja para sumarse a JxCat se lo acaben repensando. Al menos un 7% de los militantes del PDeCAT han roto el carné para afiliarse al nuevo partido de Puigdemont, en datos confirmados por la dirección hace una semana -antes del último goteo de bajas, lideradas el propio Puigdemont.

Aparte de Mas, el PDeCAT también cuenta por ahora con Mercè Conesa como otro activo relevante del partido, además de los alcaldes y concejales que mantiene en el territorio. Quien apunta a candidata para encabezar la lista, sin embargo, es la exconsellera Chacón. Fuentes del PDeCAT defienden que Mas ve bien el nombre del extitular de Empresa, expulsada del Govern por Quim Torra pasado jueves, junto a otros dos consellers.

Si bien Mas mantiene su silencio, el expresident ha continuado conectado con el espacio posconvergentD todo el verano. Tanto en contacto permanente con Bonvehí y diferentes cargos y diputados del PDeCAT como también -en menor medida-, con la cárcel de Lledoners y con Waterloo.

Aun así, Mas no volverá a primera línea política. Ya dejó claro hace meses que no aspiraba a volver a ser candidato, y que de hecho apostaba porque JxCat y el PDeCAT confluyeran en una coalición electoral, en caso de que no hubiera una transición orgánica y ordenada. Esta vía, defendida por Bonvehí, fue rechazada desde un inicio tanto por Puigdemont como por el secretario general de JxCat, Jordi Sánchez.

Así, Mas cumplirá la palabra de no enfrentarse contra Puigdemont en las listas. Pero todo apunta a que la próxima campaña habrá dos boletos, uno de JxCat y otro del PDeCAT. Y también dos actos diferentes, uno con Puigdemont en la pantalla, y el otro con Mas en el escenario. Y pedirán el voto para sus partidos respectivos, después de haber compartido muchos mítines juntos.