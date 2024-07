Unos audios de dirigentes de ERC sobre los carteles de Maragall y nuevas críticas de Junqueras agravan la crisis del partido

ERC trató de cerrar definitivamente el escándalo de los carteles difamatorios de Ernest Maragall el pasado viernes, con una investigación interna que finalizó con cuatro expedientes sancionadores a los presuntos implicados. Pero la crisis no parece tener final por ahora. La aparición de unos audios en los que dirigentes de la formación maniobran para tapar el caso, sumado a nuevas críticas de Oriol Junqueras, impiden a los republicanos cerrar esta carpeta.

Los audios, que ha desvelado Rac1, confirman lo que el ex viceconsejero del Govern, Sergi Sabrià, ya admitió el día que dimitió de sus cargos por este caso: que él y otros cargos del partido trataron de apagar el incendio internamente, sin hacerlo público. Además, la conversación que hoy se conoce apuntala también la idea de que el partido trató de situar el cortafuegos en el militante de Igualada al que apuntaba la investigación de los Mossos d’Esquadra.

La reunión cuyo contenido ha publicado Rac1 se produjo el 8 de febrero de 2024, casi un año después de que aparecieran los carteles de Maragall sobre el Alzhéimer y cuando las pesquisas policiales ya estaban avanzadas y conducían al joven militante republicano. En ese encuentro participaron Sabrià, Oriol Duran (recién nombrado vicesecretario general de Comunicación), Jordi Roig (gerente y vicesecretario de Finanzas) y Tolo Moya (jefe de Comunicación), este último suspendido temporalmente de militancia tras el informe interno que presentó el partido el pasado viernes.

“Tenemos que saber si en el informe [policial] hay más nombres”, señala Duran. “Si sale Pol tú citas a Pol y punto”, añade, en referencia al militante de Igualada. La estrategia que se pacta es decir que ese grupo de afiliados que llevan a cabo las campañas sin logo del partido “se vinieron arriba” en el caso de los carteles, pero que nadie del partido les encargó esa campaña.

Moya, además, da a entender que se disculpará ante Maragall. “Yo le puedo decir la verdad. Le diré que cuando veo esto [los carteles], sospecho, empiezo a preguntar y me entero de que sí han sido ellos. Eso lo podemos decir, ¿no? Y que esos chicos están cagados, que es la verdad”, expresa. Una afirmación que refuerza la idea defendida por el partido de que el equipo de Comunicación y la cúpula de ERC no urdieron ni autorizaron esa campaña en concreto.

De la conversación se desprende también que el president Pere Aragonès en ese momento también estaba al corriente de los hechos o al menos de parte de ellos. Y ya entonces los reunidos confiaban en que Maragall quisiese retirarse de la causa, algo que finalmente hizo, aunque el exconcejal siempre ha asegurado que nadie le presionó para tomar esa decisión.

Tras la investigación interna de ERC, cuyas conclusiones se conocieron parcialmente este viernes, se abrió un expediente muy grave al militante –que será expulsado si la Comisión de Garantías no dice lo contrario–; uno grave a Moya, que se le suspenderá temporalmente de militancia; y otros dos leves a Sabrià y a Marc Colomé, el vicesecretario de Comunicación del partido durante los hechos. El informe también puso de manifiesto la necesidad de crear un código ético para estas campañas de perfil más activista y no oficial.

Junqueras pide ir más allá de los expedientes

El expresidente de ERC Oriol Junqueras ha añadido más leña al fuego interno y ha dado a entender este viernes que con los expedientes abiertos en el seno del partido no es suficiente, porque entiende que no se ha conocido toda la verdad del caso. “Cualquier dimisión o expediente vía expreso no puede sustituir el conocimiento de la verdad para todos nosotros y para la militancia”, añade. En este sentido, defiende que se llegue “hasta el fondo de las responsabilidades de las actuaciones indignas” y expresa su “plena confianza” en la independencia y el rigor de la comisión de garantías del partido.

En un artículo que publica en 'La Vanguardia' junto a un grupo de militantes, Junqueras asegura que ni él ni la secretaria general del partido, Marta Rovira, conocían la “presunta conjura interna” en el partido ni sus actividades. Junqueras siempre ha defendido que él se enteró de todo el pasado mes de junio, cuando se archivó el caso, pero Sabrià y la cúpula actual de ERC aseguran que se enteró igual que los demás dirigentes del partido, cuando la investigación policial avanzó y el militante de Igualada lo confesó.

Junqueras apunta que estos hechos “indignan profundamente” y “estropean la reputación de las siglas de ERC”. El republicano condena “cualquier funcionamiento, al margen de los órganos de control, de estructuras paralelas para generar campañas en contra de rivales externos”.

El expresidente de los republicanos dice estar “convencido” de que ni la secretaria general, Marta Rovira, ni la “mayoría” de la ejecutiva nacional “estaban al corriente de tal conjura y de sus actividades”. “Por eso cualquier dimisión o expediente vía expreso no puede sustituir el conocimiento de la verdad”, añade. Junqueras tiene “esperanza” en que las “responsabilidades” quedarán “aclaradas en el marco de las investigaciones internas”. “Hay que llegar al fondo de las responsabilidades de tales actuaciones indignas”, asevera en el rotativo.

Junqueras añade que “una cosa es que durante las campañas electorales se organice el activismo de redes como respuesta y movilización del electorado con contenidos específicos monitorizados y fiscalizados; y la otra muy distinta es que las malas praxis ocultas superen a los límites de la ética republicana”.

Por último, Junqueras afirma que “cerrando filas” los republicanos “saldrán adelante”. Los firmantes, además de Junqueras, son Bàrbara Lligadas de ERC Viladecans, el exconseller de Acción Exterior Bernat Solé, la exdiputada en el Congreso Norma Pujol, Helena Solà de ERC Cerdanyola del Vallès y el alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió.