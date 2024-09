Interrumpida la circulación de trenes de AVE con origen en Sants por un descarrilamiento

La circulación de trenes de alta velocidad que tienen origen en la estación de Sants de Barcelona se encuentra interrumpida este viernes por la mañana, según ha informado Adif. La causa es un pequeño descarrilamiento de un tren Euromed que circulaba sin pasajeros y se ha salido del eje, según informan desde Renfe.

Los trenes que estaban dentro de la instalación de Can Tunis no pueden salir y no hay servicio de AVE, Euromed e Intercity. Técnicos de Adif ya han resuelto la incidencia pero no hay previsión horaria para reanudar el servicio, que actualmente acumula retrasos de más de una hora. La incidencia se ha registrado a las 06:35 horas.

Desde Protección Civil han activado el Plan Ferrocat (por emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril) en fase de prealerta por la acumulación de viajeros de la línea AVE en la Estación de Sants por los retrasos de más de una hora que se están produciendo.

La incidencia ha impedido inicialmente que pudieran salir trenes desde la estación de Barcelona-Sants por el ancho estándar, lo que ha afectado tanto a la alta velocidad de largo recorrido como a los servicios Avant, así como a otros servicios, como el Euromed, que conecta con Valencia, o algunos Intercity.

El gestor de infraestructuras ha detallado que aunque ha podido restablecerse la circulación de trenes, la incidencia persiste a la entrada de las cocheras de Can Tunis, donde Renfe guarda su material rodante, que todavía no puede salir.

Además, la compañía ha detallado que hasta las 09:00 horas ha habido un total de 9 trenes que no han podido salir de las cocheras a dar servicio, y que el incidente ha afectado inicialmente también a otros operadores ferroviarios.

Protección Civil de la Generalitat, por su parte, ha activado la prealerta Ferrocat por acumulación de viajeros de la línea de alta velocidad de la estación de Sants de Barcelona como consecuencia de los retrasos causados por los daños en la vía.