Catalunya prevé empezar a vacunar a la población entre 70 y 79 años a partir del 12 de abril

El ritmo de vacunas contra la COVID-19 en Catalunya va en aumento y aunque el viernes, festivo, solo se suministraron unas 10.000 dosis, la Generalitat ha animado este sábado a todos los que tienen entre 60 y 65 años a pedir cita, además de comprometerse a completar la vacunación de los mayores de 80 la semana que viene. Según los datos facilitados por Salud, cerca de un millón de personas ya están vacunadas en Catalunya, casi un 13% de la población. La previsión de la Generalitat es completar la vacunación de los mayores de 80 años la semana que viene y empezar a partir del 12 de abril con la población entre 70 y 79 años.

Catalunya busca a 38.000 personas de entre 60 y 65 años para vacunarlas durante los días festivos

Saber más

Así lo ha anunciado en una entrevista a RAC-1 el secretario general de Salud, Marc Ramentol, quien ha advertido que las UCI vuelven a tener más pacientes de covid que de otras enfermedades, en parte debido a que desde marzo han detectado un cambio "significativo", ya que de manera "más frecuente" se producen casos "más graves", aunque todavía no han podido determinar si es por la variante británica. Ha destacado que el próximo lunes se espera la llegada a Catalunya de 193.000 vacunas de Pfizer, lo que permitirá "acelerar el ritmo" y completar la vacunación a toda la población de más de 80 años.

A partir del 12 de abril, le llegará el turno a las personas de entre 70 y 80 años, mientras que la Generalitat intensifica la vacunación de los que tienen entre 60 y 65 años, ya que son una franja de edad de "altísima prioridad", puesto que la media de edad en las UCI catalanas es de 63 años.

Según los datos actualizados este sábado por el Departamento de Salud, en las últimas 24 horas se han confirmado 1.513 nuevos casos, frente a los 1.712 de la víspera, y 12 defunciones, cinco menos que el día anterior. Sin embargo, hay 1.483 pacientes de COVID hospitalizados, 56 más que más que ayer, de los que 421 están graves en la UCI, cuatro más que el día anterior.

La velocidad de propagación de la enfermedad (Rt) se ha reducido una centésima y se ha situado en 1,20, es decir, que cada 100 infectados contagian de media a 120 personas. En total, 996.276 personas han recibido ya la primera dosis de alguna de las vacunas anti-COVID, lo que supone sólo 9.762 más que el día anterior al haber sido ayer festivo, y 443.225 las que ya han sido vacunadas con las dos dosis, 738 más que la víspera.

La Generalitat ve "probable" poder contener el coronavirus sin dar "pasos atrás" en las restricciones, por lo que no especulará, por ejemplo sobre la posibilidad de volver al confinamiento comarcal, ya que por ahora no es el "escenario principal". Las continuas llamadas a la prudencia de las autoridades sanitarias van acompañadas de las actuaciones policiales y así los Mossos d'Esquadra y las policías locales han impuesto 166 denuncias entre el jueves y el viernes, en la salida de la segunda fase de Semana Santa, por no respetar la burbuja de convivencia en los desplazamientos más allá de la comarca. Además, agentes de los Mossos han disuelto en las últimas horas cuatro fiestas en diversas localidades en las que no se cumplían las medidas implantadas por la pandemia del coronvirus ni se usaba mascarilla.