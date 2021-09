Ciudadanos reprocha a Vox su racismo: "Relacionar inmigración y delincuencia es abyecto"

El diputado de Ciudadanos en el Parlament catalán Nacho Martín Blanco ha respondido este martes a los diputados de Vox, que durante las últimas dos jornadas habían hablado lanzando consignas racistas, por ejemplo esgrimiendo el porcentaje de extranjeros en prisión o sugiriendo que varios crímenes recientes en Catalunya podría haber sido cometidos por personas nacidas fuera.

"La idea de relacionar de forma constante la delincuencia con la inmigración me parece sencillamente abyecta", ha asegurado el portavoz desde el atril, en respuesta al diputado Joan Garriga, que había hablado justo antes. "Me parece sencillamente inadmisible señalar a un colectivo así, grosso modo, sin ningún tipo de matiz, con datos y porcentajes que no se corresponden con la realidad en su conjunto. No les estoy diciendo que no tienen en cuenta todas las variables", ha asegurado.

De esta forma Martín Blanco ha rebatido también una de las manifestaciones lanzadas por el líder de la formación, Ignacio Garriga, que había dado porcentajes del Ministerio de Justicia para asegurar que "el 42% de la población reclusa en Catalunya es extranjera", por lo que pedían la "expulsión directa de la inmigración ilegal". El diputado de Ciudadanos ha afeado esta cuestión, asegurando que cuando se habla de porcentajes de delitos "tengamos también en cuenta las situaciones socioeconómicas" o aspectos como "la pobreza y las situaciones de desigualdad".

"Sobre la inmigración hay que hablar, sí, pero hay que hablar con responsabilidad, evitando el señalamiento de colectivos enteros. Es un discurso que genera animadversión, odio y una situación en la sociedad que es absolutamente indeseable", ha remachado contundente el portavoz de Ciudadanos en el Parlament.